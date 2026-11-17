El Senado retoma la reforma electoral con la mira puesta en las PASO + Agregar ámbito en









La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá desde las 15 para analizar el nuevo borrador del proyecto impulsado por Javier Milei.

La reforma electoral vuelve al Senado con cambios en el proyecto oficial. Mariano Fuchila

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá a reunirse este martes desde las 15 para retomar el tratamiento de la reforma electoral impulsada por Javier Milei. Con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como principal objetivo, el oficialismo llegará al encuentro con un borrador modificado que incorpora concesiones a los gobernadores aliados para intentar destrabar una iniciativa que permanece frenada desde hace meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La principal modificación respecto del proyecto original es que, en lugar de avanzar con la eliminación definitiva de las primarias, el nuevo texto propone suspenderlas por única vez para las elecciones de 2027. A cambio el Gobierno incorporó la habilitación de listas colectoras, también por única vez, un reclamo de algunos gobernadores para permitir que distintas fuerzas políticas puedan acompañar una misma fórmula presidencial con listas legislativas propias.

La reunión, convocada por el presidente de la comisión, el senador fueguino Agustín Coto, se realizará en el Salón Illia y tendrá como eje el análisis del expediente enviado por el Poder Ejecutivo. La expectativa de La Libertad Avanza es conseguir dictamen durante la misma jornada y dejar encaminado el tratamiento en el recinto para el jueves 26 de noviembre.

Reforma electoral: el Senado vuelve a reunirse para debatir la suspensión de las PASO El cambio de estrategia responde a las conversaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene con los gobernadores que pueden aportar los votos necesarios para aprobar la reforma. Los mandatarios buscan garantías electorales de cara a 2027, especialmente ante la posibilidad de que La Libertad Avanza presente candidatos propios en sus distritos.

La negociación tiene una dificultad adicional. Karina Milei mantiene su resistencia a formalizar acuerdos que establezcan de antemano lugares y cantidades en las nóminas legislativas. La secretaria General de la Presidencia pretende que los aliados acompañen primero la reforma electoral y que las conversaciones por los armados provinciales se desarrollen después.

En ese escenario, la habilitación de las colectoras aparece como una herramienta para acercar posiciones. El mecanismo permitiría que distintos espacios provinciales compartan una candidatura presidencial sin resignar sus propias listas para el Congreso. La otra incógnita estará en la interna libertaria. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no terminó de alinearse con la estrategia de eliminación de las PASO. La exministra llegó a las elecciones presidenciales de 2023 luego de competir en las primarias de Juntos por el Cambio y considera que ese mecanismo puede funcionar como una instancia de ordenamiento de las fuerzas políticas. Para conseguir dictamen, el oficialismo necesita reunir al menos diez firmas en una comisión integrada por 19 senadores. La Libertad Avanza cuenta con seis integrantes, la misma cantidad que el peronismo, mientras que los siete restantes serán determinantes para definir si el proyecto consigue avanzar. Entre ellos aparecen senadores vinculados a gobernadores dialoguistas, cuyos posicionamientos estarán atravesados por las negociaciones que mantiene el Ejecutivo.