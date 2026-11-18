En diálogo con Ámbito, el vicepresidente de Frisvy by Interbanking puso el foco en entender por qué la tesorería argentina sigue atada a mails y planillas pese a tener uno de los sistemas de pago más digitalizados de la región. Además, analizó los desafíos que afrontan las empresas en este camino de automatizaciones y qué cambios trajo la consolidación de la IA.

"Creo que hoy el negocio está empujando la digitalización y la automatización fuertemente. Eso genera mucha presión sobre muchas áreas para mejorar sus procesos", sintetizó en diálogo con Ámbito el vicepresidente de Frisvy, Mariano Vandam, sobre la coyuntura de la automatización de las tesorerías corporativas argentinas. A pesar de esta presión, el ecosistema local avanza hacia una digitalización integral en medio de la irrupción de la inteligencia artificial , convertida en una oferta constante de soluciones que prometen saldar, de un plumazo, atrasos de años .

El diagnóstico arranca por una paradoja. En medios de pago, los datos muestran un desarrollo digital que ubica a Argentina entre los países más avanzados de la región: por ejemplo, según el Banco Central, en septiembre de 2026 el cheque electrónico representó el 66% de los cheques compensados en cantidad y el 86,2% en monto - unos $23,2 billones -, con subas interanuales de 7,1 y 4,4 puntos porcentuales respectivamente. Sin embargo, ese progreso convive con una brecha que rara vez se discute: digitalizar los medios de pago no es digitalizar los procesos de tesorería. "Los pagos están digitalizados, pero significan apenas una parte del sistema", explicó Vandam. Entre la venta, el cobro y la contabilización sigue habiendo, en la mayoría de las empresas, tramos manuales o artesanales.

Los procesos de digitalización hoy son atravesados por un hecho transversal: la consolidación de la inteligencia artificial. Y ahí la brecha corre peligro de agrandarse. La Encuesta Nacional sobre Adopción de IA en Pymes - elaborada por nadIA, la iniciativa del CEPE de la Universidad Torcuato Di Tella y Fundar, con relevamiento de la Fundación Observatorio PyME y apoyo del BID- midió que el 41,6% de las pymes industriales y de software ya usa al menos una tecnología de IA. Pero la foto tiene letra chica: más de la mitad de las que la adoptaron está en una fase experimental , apenas un 4% de las firmas relevadas cuenta con un presupuesto específico para IA y solamente un 3,3% dispone de una política formal escrita. El propio estudio advierte que la adopción se asocia a la base digital previa de cada empresa , y que el riesgo es que la IA termine profundizando brechas que ya existen.

En ese contexto, y con 18 años de experiencia en banca corporativa (HSBC, Supervielle) - y un paso también por el mundo fintech, en Mercado Pago -, Vandam recibió a Ámbito para repasar cómo la presión de los negocios transforma, o no , la manera en que las empresas argentinas manejan su dinero , en un escenario de pagos hiperdigitalizados, tesorería rezagada y proliferación de herramientas IA.

Mariano Vandam: Veo un proceso de transformación en Argentina, donde hay algunas industrias a las que les está yendo muy bien - energía, agro, minería, logística, entre otras - y están en desarrollo y en expansión. Y otras industrias están un poco más rezagadas. Ambas necesitan trabajar en automatización y eficiencia. Por citar un caso, la banca digital en Argentina está superdesarrollada en lo que respecta a métodos de pago. Sin embargo, las funciones de tesorería y cash management en las empresas no están en la misma situación. Entonces, apenas una pequeña porción del proceso está digitalizado, pero aún resta avanzar en todo lo demás: desde una venta hasta cobrar y contabilizar.

P.: Poniendo el foco en las grandes corporaciones: ¿cuál es, en tu experiencia, el principal desafío que enfrentan hoy en la gestión de tesorería, y de qué manera una digitalización integral puede resolverlo?

M.V.: Hoy, las grandes compañías están enfocadas en avanzar hacia una tesorería centralizada, más digitalizada, más automatizada, conectada con los bancos, con una combinación de automatización y analítica. Ese proceso existe, pero luego crece de forma caótica o desordenada, en el buen sentido de las palabras. Una de las grandes problemáticas es el uso de múltiples bancos y medios de pago, que significan procesos diferentes en cada unidad de negocio. La clave está allí, en unificar y eficientizar el trabajo de los equipos de tesorería. Desde Frisvy ofrecemos una solución a esa complejidad que enfrentan empresas de gran tamaño: buscamos simplificar el día a día, reducir costos operativos y automatizar procesos que hoy consumen recursos clave. El objetivo es lograr una gestión de cobros y pagos más ágil, integrada y eficiente.

P.: ¿Y cómo se traduce esa misma problemática en el segmento pyme? ¿Qué diferencias encontrás respecto de lo que describís para las grandes empresas?

M.V.: Las PyMEs que continúan gestionando sus finanzas de manera manual no solo desaprovechan recursos, sino que también sostienen esquemas fragmentados que vuelven imprevisible el cierre financiero y aumentan la exposición a errores difíciles de corregir. Frisvy aporta tanto eficiencia operativa como financiera: ordena el circuito de cobros y pagos y mejora la circulación del dinero dentro de la empresa. Más allá de la tecnología, contamos con un equipo humano experimentado en tesorería, banca y fintech, que entiende dónde se generan los principales cuellos de botella y cómo resolverlos.

Los desafíos de la digitalización de la tesorería

P.: Con la cantidad de herramientas de automatización e integración disponibles hoy en el mercado, a costos cada vez más accesibles: ¿creés que la falta de una digitalización integral en los procesos de tesorería responde a una cuestión cultural de las empresas?

M.V.: No vemos un problema cultural ni resistencia a esta transformación. El negocio está empujando la digitalización y la automatización fuertemente. Eso genera mucha presión sobre las áreas de tesorería, finanzas, cobros y pagos, para implementar herramientas y mejorar sus procesos. Lo importante es tener procesos más eficientes y dedicar recursos, tiempo y esfuerzos a tareas que realmente lo demanden. Así, esto se traduce en mejores resultados para todos. Frisvy, que ya opera en 13 países, con más de 400 empresas y una red de 40.000 compañías conectadas, apunta a eliminar la dispersión operativa y permitir una gestión de cobros y pagos simple, rápida y sin carga manual.

P.: Muchas empresas frenan o posponen estos procesos de digitalización por temor a no recuperar la inversión o no ver un impacto claro en la operación diaria. Según lo que observás en tus clientes en Argentina, ¿cuál es el beneficio más concreto que encuentran las empresas al automatizar estos procesos?

M.V.: Todo proceso de cambio implica desafíos, pero hoy la digitalización es una oportunidad ineludible. Una tarea que conlleva los esfuerzos de tres o cuatro personas, como la administración de cientos de proveedores, se puede canalizar con Frisvy, que permite visualizar cobros y facturas. Otro ejemplo son las recaudaciones, que pueden demorar días o semanas enteras en imputarse. Por eso, la automatización permite evitar errores, demoras y reclamos posteriores. Y en el área financiera, al tener todo digitalizado y en el ERP, se toman mejores decisiones sobre qué hacer con el dinero: cómo manejarlo, cuánto invertir, consultar el saldo real, etc. Todos estos aspectos generan eficiencia financiera y beneficios se terminan dando en todas las capas de la empresa.

La irrupción de la IA en la tesorería

P.: Las automatizaciones e integraciones con canales bancarios no son nuevas; vienen desarrollándose hace varios años. ¿Qué es lo que efectivamente cambia con la irrupción de la inteligencia artificial en este terreno y cómo la implementan ustedes en sus desarrollos?

M.V.: Nosotros usamos la IA principalmente para desarrollo de producto, para generar código de Frisvy, mejores aplicaciones, ir más rápido y llegar con una propuesta de valor más competitiva, de una forma más rápida y económica. Todo nuestro equipo hoy ya está desarrollando las aplicaciones con IA. Lo segundo para lo que la usamos, tanto para productos externos como para nuestras propias herramientas, es llevar inteligencia artificial a los productos. Y acá esto es muy importante: nosotros analizamos con mucha profundidad a qué cosas ponerle inteligencia artificial y a qué no. Te cuento por qué: la IA no te responde siempre lo mismo, si le hago dos veces la misma pregunta, probablemente me responda dos cosas diferentes. Eso a las empresas no les sirve, las empresas necesitan procesos que sean repetitivos, confiables, trazables y auditables. Hablemos de conciliación bancaria, por ejemplo. Nosotros no utilizamos IA en la conciliación particularmente, no toca los datos. La usamos para generar las reglas que después procesan los datos. ¿Dónde sí utilizamos inteligencia artificial? En productos que lo requieren; por ejemplo, al recibir una orden de pago, que nos pueden mandar en cualquier tipo o formato. Nosotros la recibimos, la procesamos con IA para sacar los datos y la convertimos en información que después pasa por nuestros sistemas de chequeo, de validación. También para la creación de reglas o para el manejo de excepciones. Pero tratamos de llevar todo lo que es proceso, para las empresas, a código o a una solución que sea repetible, copiable, trazable y auditable. Imaginate que, si vas a conciliar algo y después la empresa te pregunta 'y esto, ¿por qué concilió?', no le podés decir 'por la IA', que es una caja negra. Mirá, el proceso lo concilió por la regla número seis, porque coincide con todos los parámetros que definimos para esta regla de conciliación.

P.: ¿Cuál es, para vos, el mayor desafío que enfrentan hoy las empresas en esta nueva etapa?

M.V.: Te diría que hoy, para las empresas, lo más difícil es que hay mucha presión de negocio para la automatización y la eficiencia, y, por otro lado, que reciben spam y una propuesta de distintas soluciones todos los días. Para las empresas es muy difícil diferenciar qué es serio de lo que no es serio, porque una empresa necesita manejar información que es confidencial, y los procesos que automatiza son procesos críticos de la empresa que no pueden fallar. No podés estar, no sé, una semana sin facturar.