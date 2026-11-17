El aumento se explicó por la suba de 1,6% en los productos nacionales, mientras que importados avanzaron apenas 0,9%.

La inflación mayorista se desaceleró del 3,4% en septiembre al 1,6% en octubre tras el freno en la escalada del petróleo , según informó INDEC. La moderación estuvo acompañada por un menor ritmo de aumento en los productos refinados del petróleo, que habían tenido un fuerte impacto en la medición anterior y volvieron a ser el rubro de mayor incidencia en el índice, aunque con una suba más acotada.

De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento de 24,8% en los primeros diez meses del año y registró una variación interanual de 29,8%.

El indicador mide la evolución de los precios de los productos nacionales e importados que se comercializan en el mercado interno, incluidos los impuestos.

Dentro de los productos nacionales, los productos refinados del petróleo registraron un incremento mensual de 4,6% y explicaron 0,58 puntos porcentuales de la variación del nivel general, por lo que se mantuvieron como el principal factor de presión sobre el índice.

Detrás se ubicaron las sustancias y productos químicos, con una suba de 2,2% y una incidencia de 0,21 puntos porcentuales, y el petróleo crudo y gas, que avanzó 1,8% y aportó 0,19 puntos. También incidieron los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con un aumento de 1,3%, y los productos agropecuarios, que subieron 0,6% . Energía eléctrica , por su parte, se mantuvo sin variación, mientras que en septiembre aumentó 4,1%.

En el conjunto de los productos nacionales, los precios avanzaron 1,6%, mientras que los importados aumentaron 0,9%. La diferencia muestra una mayor presión de los bienes producidos localmente sobre el índice mayorista durante octubre.

En la comparación interanual, el IPIM registró un aumento de 29,8%. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron el petróleo crudo y gas, con 73,3%; los productos refinados del petróleo, con 54,8%; y la energía eléctrica, con 53,1%. En el otro extremo, los productos importados mostraron una suba de 14,4% en los últimos doce meses.

Construcción: el costo aumentó por debajo del IPC

El nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026 registra una suba de 1,7% respecto al mes anterior. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,8% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”.

El aumento de los salarios fue de 1,7% para los asalariados y de un 2,3% para los subcontratados. Este aumento de los trabajadores de convenio estuvo por debajo del índice de inflación de septiembre, que se ubicó en 1,9%.