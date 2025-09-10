Cómo ahorrar hasta $4.000 cada viernes de septiembre 2025 con Cuenta DNI







La billetera digital ofrece un descuento especial que se podrá utilizar en diversos comercios barriales adheridos.

Cuenta DNI es la billetera vritual impuslada por el Banco Provincia.

Banco Provincia ofrece una gran cantidad de beneficios para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Entre estos se puede encontrar una promoción con la que podrán ahorrar hasta $4.000 por día en diferentes comercios, pero solo podrá aprovecharse los días viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es importante aclarar que no es necesario ser cliente de la entidad bancaria para poder disfrutar de los servicios de su aplicación. Sin embargo, se deberá registrar una cuenta, para lo que habrá que escanear el DNI, validar la identidad con una foto y completar un formulario con los datos personales.

Cuenta DNI: descuentos en comercios de cercanía cuenta dni.jpg En febrero, la entidad bancaria ofrecerá descuentos en diferentes rubros: desde comercios de barrio, supermercados, entre otros.

Este mes, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un 20% de descuento todos los viernes en comercios barriales adheridos. El tope de reintegro es de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos, y el beneficio excluye comercios de los rubros carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025 Cuenta DNI septiembre

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.