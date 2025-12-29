El Gobierno oficializó el aumento de un impuesto que impactará en las tarifas de gas de usuarios desde enero de 2026 + Seguir en









La Secretaría de Energía dispuso una suba del precio mayorista en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y ordenó al ente regulador trasladar el ajuste a las facturas de todos los usuarios.

La decisión se inscribe en el proceso de actualización de precios del sector

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, formalizó un incremento en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente clave de las tarifas que pagan hogares y comercios. La medida quedó establecida a través de la Resolución 605/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir para los consumos realizados a partir de enero de 2026.

El PIST es el valor que abonan las distribuidoras por el gas en el mercado mayorista, previo a la incorporación de los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran la factura final. Al tratarse de un precio que se traslada directamente a los usuarios, cualquier modificación tiene impacto inmediato en el monto a pagar.

Resolución 605/2025 aumento impuesto gas tarifas Oficializaron el aumento de un impuesto que se traslada a las tarifas de gas de los usuarios En ese marco, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a reflejar el nuevo valor en los cuadros tarifarios y a garantizar que todas las empresas del sector apliquen el ajuste de manera uniforme. Según consta en la norma, el aumento representa un incremento del 0,53% respecto del valor vigente, y lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

Desde el área energética explicaron que la decisión se inscribe en el proceso de actualización de precios del sector. “El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, en un contexto de desaceleración inflacionaria, con el objetivo de mantenerlos en valores reales lo más constantes posibles”, señala el texto oficial.

Aumento de gas: cómo impacta según la segmentación de subsidios El efecto final sobre las boletas dependerá de la categoría de cada usuario dentro del esquema de segmentación. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, deberán afrontar el costo pleno del gas, sin subsidios. En cambio, los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, de bajos y medianos ingresos, mantienen bonificaciones y topes de consumo subsidiado, aunque el excedente se factura a un valor superior.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, este esquema busca focalizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares de mayores ingresos absorben el precio real del servicio. gas natural La resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a reflejar el nuevo valor en los cuadros tarifarios y a garantizar que todas las empresas del sector apliquen el ajuste de manera uniforme. Cambios en el régimen de subsidios La actualización del PIST se suma al nuevo esquema de subsidios que el Gobierno prevé implementar desde el próximo año. Según lo informado, se avanzará hacia un régimen simplificado, que dejará atrás la segmentación por niveles y los programas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. El sistema pasará a contemplar solo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es transparentar el precio real del servicio, aumentar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas. Plazos para aplicar el ajuste La resolución establece que el ENARGAS y las empresas distribuidoras cuentan con un plazo de cinco días desde la publicación de la norma para adecuar los contratos y aplicar el nuevo precio en los valores finales. Al mismo tiempo, el ente regulador deberá supervisar que las bonificaciones vigentes para los usuarios de bajos y medianos ingresos se mantengan, conforme a lo dispuesto por la Resolución 24/2025. Estas bonificaciones continuarán vigentes durante el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, prorrogado por el Gobierno nacional hasta julio de 2026, en el marco de la Emergencia del Sector Energético Nacional, declarada en diciembre de 2023 y extendida mediante sucesivos decretos. Desde el organismo regulador indicaron que se controlará que las facturas reflejen correctamente el nuevo precio del gas y que la aplicación de los subsidios se ajuste a la normativa vigente.