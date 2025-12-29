Tras incorporar los F-16, el gobierno de Javier Milei aprobó un crédito para la compra de helicópteros navales para la Armada + Seguir en









El Ejecutivo avaló un financiamiento por más de 71 millones de euros con un banco internacional para reforzar el patrullaje marítimo y modernizar el equipamiento de la Armada Argentina.

El financiamiento aprobado permitirá la compra de helicópteros navales livianos para reforzar la vigilancia marítima de la Armada Argentina.

El Gobierno aprobó la firma de un contrato de financiamiento con Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) destinado a la adquisición de helicópteros navales livianos para la Armada Argentina, en el marco de la estrategia oficial para fortalecer las capacidades de vigilancia y control en el espacio marítimo bajo jurisdicción nacional.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 924/2025, publicado en el Boletín Oficial, que autoriza la celebración del acuerdo crediticio y detalla las condiciones del préstamo, en línea con el plan de modernización de las Fuerzas Armadas impulsado por la administración de Javier Milei.

GUIHY7OXYBBNFA4MJQYN7Y27VE La operación, avalada por el Banco Central y el Ministerio de Economía, asciende a más de 71 millones de euros. El financiamiento, que cuenta con cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, será suscripto entre la República Argentina y CACIB por un monto total de 71.676.175,26 euros, que será destinado exclusivamente a la compra de las aeronaves para uso naval.

Aval del Banco Central y Economía Desde el Banco Central de la República Argentina, señalaron que la operación proyectada tendrá un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre la balanza de pagos y que su efecto será “acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía no formuló objeciones al financiamiento, al considerar que el costo financiero resulta inferior al que el Estado podría obtener en los mercados internacionales en las condiciones actuales.

Ejecución y uso de los fondos La implementación del programa y la administración de los recursos estarán a cargo del Ministerio de Defensa, que conduce Carlos Presti, a través del Estado Mayor General de la Armada. El decreto establece que cualquier modificación posterior al contrato deberá respetar el objeto original del financiamiento y no podrá implicar incrementos en el monto del préstamo ni cambios en la jurisdicción pactada para eventuales controversias. El Gobierno remarcó que la totalidad de los fondos será utilizada exclusivamente para la compra de los helicópteros, descartando desvíos o cambios en el destino de los recursos. JSE3TUFL3RESVFO3W3F7QJD7JM La aprobación del crédito se inscribe en una política de actualización y fortalecimiento del sistema de defensa, que recientemente incluyó la incorporación de aviones de combate F-16. Según destacó el Ejecutivo, el objetivo es dotar a la Armada de medios modernos y eficientes para tareas de vigilancia, protección y control de los recursos marítimos. En ese sentido, el exministro de Defensa Luis Petri sostuvo que la adquisición de este tipo de equipamiento permite garantizar el control y la vigilancia del espacio aéreo y marítimo, aun en ausencia de conflictos bélicos. La modernización de las capacidades militares, subrayaron desde el Gobierno, busca avanzar en la incorporación de tecnología, la formación de personal especializado y el fortalecimiento del rol estratégico de las Fuerzas Armadas, sin comprometer el equilibrio macroeconómico ni las cuentas externas.