Cómo acceder a un descuento exclusivo en carnicerías hoy, sábado 20 de diciembre 2025 + Seguir en









La billetera digital del Banco Provincia activa una promoción clave para reducir el gasto en alimentos básicos.

En el día de hoy, la billetera digital ofrecerá un descuento único en carnicerías. Tranquera.com

Este sábado 20 de diciembre, Cuenta DNI ofrece un descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, uno de los beneficios más buscados del mes por los usuarios. La promoción se suma al esquema de incentivos que el banco implementa durante diciembre y apunta a aliviar el bolsillo en un momento de alta demanda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El beneficio cobra especial relevancia en la previa de las celebraciones de fin de año, cuando el consumo de productos esenciales de la mesa navideña registra un fuerte incremento.

Abuela compras FreePik.es Cuenta DNI: descuento en carnicerías El ahorro estará disponible solo por este sábado 20 de diciembre y plantea:

35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Tope de reintegro unificado de $7.000 por persona .

El reintegro máximo se alcanza con $20.000 en compras .

Aplica únicamente en comercios adheridos .

El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta del usuario. Desde Banco Provincia destacaron que este nuevo tope implica una mejora respecto de noviembre, cuando el reintegro máximo era de $6.000.

No todas las operaciones acceden a la promoción. Quedan excluidas:

Compras pagadas con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la app.

Pagos que no se realicen con saldo disponible en Cuenta DNI. En paralelo, el banco anunció una acción especial para jóvenes de 13 a 17 años, que incluye: 30% de descuento en gastronomía .

3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito del Banco Provincia desde la app.

Válido en comercios de cercanía que no pertenezcan al rubro Alimentos. cuenta-dni-portada.jpg Todos los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 Además del beneficio en carnicerías, durante diciembre siguen vigentes otras promociones destacadas: 20% en comercios de cercanía , todos los viernes, con tope de $4.000 .

40% en ferias y mercados bonaerenses , con tope semanal de $6.000 .

30% en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, los días sábado 13 y domingo 14, con tope de $8.000. Mesumo Navidad El programa Mesumo Navidad permite acceder a descuentos adicionales mediante vouchers: Vouchers del 20%, 30% y 40% .

Topes de $10.000, $20.000 y $30.000 , según el beneficio.

Se canjean del 1 al 10 de cada mes .

Se utilizan del 15 al 30 .

Son acumulables y pueden aplicarse en más de una compra. Además, para compras de Navidad (del 20 al 23 de diciembre) y Reyes (5 de enero), habrá: 20% de descuento .

Hasta cuatro cuotas sin interés con Tarjeta Banco Provincia.

Válido en rubros como indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías, sin tope de reintegro.