Este supermercado ofrece hasta un 40% de descuento y cuotas sin interés en útiles escolares por tiempo límitado + Seguir en









La cadena lanzó beneficios para el ciclo lectivo con amplia financiación y rebajas en artículos para el aula.

COTO lanzó grandes promociones para la vuelta a clases. Getty Images

La vuelta a clases suele implicar un gasto muy fuerte para muchas familias argentinas. El comienzo del ciclo lectivo significa que hay que ocuparse de la compra de carpetas, mochilas, indumentaria y tecnología lo que impacta directamente en el bolsillo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, una reconocida cadena de supermercados, COTO, presentó una campaña especial para acompañar el regreso al aula con promociones y facilidades de pago tanto en sucursales físicas como en su tienda online.

Útiles escolares.jpg Vuelta a clases: las ofertas de COTO El supermercado COTO puso en marcha una serie de promociones enfocadas en artículos escolares. El eje de la propuesta incluye rebajas de hasta el 40% en productos de librería seleccionados, entre ellos cuadernos, repuestos de hojas, carpetas y elementos de escritura.

Además de los descuentos, la cadena habilitó la opción de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas adheridas. Esto es genial para distribuir el gasto importante que suele concentrarse en febrero y marzo. Las mochilas y viandas cuentan con rebajas que rondan el 30%, mientras que la indumentaria básica para el colegio, como guardapolvos y calzado, tiene un 20%.

El sector de electro y tecnología también tiene beneficios. Como la digitalización de las tareas escolares impulsó la demanda de notebooks, tablets e impresoras, la empresa incluyó equipos seleccionados con planes de financiación que en algunos casos alcanzan hasta 12 cuotas sin interés, según el producto y el medio de pago.

La propuesta no se limita a las tiendas físicas. A través de su plataforma online, la compañía ofrece promociones exclusivas y un catálogo muy amplio. Desde ahí se puede verificar stock y coordinar la entrega a domicilio. Además, quienes forman parte del programa de fidelización de la cadena acceden a beneficios adicionales y descuentos especiales. El sistema digital también permite programar envíos y revisar compras anteriores. La campaña estará disponible por un tiempo limitado y busca concentrar en un solo espacio todo lo necesario para el ciclo lectivo.

Temas oferta

Supermercados