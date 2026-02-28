Este supermercado ofrece hasta un 40% de descuento y cuotas sin interés en útiles escolares por tiempo límitado

La vuelta a clases suele implicar un gasto muy fuerte para muchas familias argentinas. El comienzo del ciclo lectivo significa que hay que ocuparse de la compra de carpetas, mochilas, indumentaria y tecnología lo que impacta directamente en el bolsillo.
En ese contexto, una reconocida cadena de supermercados, COTO, presentó una campaña especial para acompañar el regreso al aula con promociones y facilidades de pago tanto en sucursales físicas como en su tienda online.
Vuelta a clases: las ofertas de COTO
El supermercado COTO puso en marcha una serie de promociones enfocadas en artículos escolares. El eje de la propuesta incluye rebajas de hasta el 40% en productos de librería seleccionados, entre ellos cuadernos, repuestos de hojas, carpetas y elementos de escritura.
Además de los descuentos, la cadena habilitó la opción de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas adheridas. Esto es genial para distribuir el gasto importante que suele concentrarse en febrero y marzo. Las mochilas y viandas cuentan con rebajas que rondan el 30%, mientras que la indumentaria básica para el colegio, como guardapolvos y calzado, tiene un 20%.
El sector de electro y tecnología también tiene beneficios. Como la digitalización de las tareas escolares impulsó la demanda de notebooks, tablets e impresoras, la empresa incluyó equipos seleccionados con planes de financiación que en algunos casos alcanzan hasta 12 cuotas sin interés, según el producto y el medio de pago.
La propuesta no se limita a las tiendas físicas. A través de su plataforma online, la compañía ofrece promociones exclusivas y un catálogo muy amplio. Desde ahí se puede verificar stock y coordinar la entrega a domicilio.
Además, quienes forman parte del programa de fidelización de la cadena acceden a beneficios adicionales y descuentos especiales. El sistema digital también permite programar envíos y revisar compras anteriores.
La campaña estará disponible por un tiempo limitado y busca concentrar en un solo espacio todo lo necesario para el ciclo lectivo.
