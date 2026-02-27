La guía completa para conseguir tu televisor soñado con descuento + Seguir en









El outlet de uno de los supermercados más famosos del país ofrece descuentos significantes en televisores y electrodomésticos.

El stock varía según los productos que llegan desde otras sucursales o desde el depósito central, por lo que muchas veces es necesario visitar el local más de una vez hasta encontrar el modelo buscado. Gentileza - CNET

Cambiar el televisor suele ser una compra que muchos postergan por el costo. Sin embargo, existen alternativas que permiten acceder a modelos grandes y actuales a valores sensiblemente más bajos que los de una góndola tradicional. Una de ellas es el outlet de electrodomésticos de Coto, que funciona de manera permanente y ofrece televisores con descuentos relevantes.

Antes de concretar la compra, es clave conocer cómo opera este tipo de espacio, qué productos se pueden encontrar y cuáles son los puntos a revisar para evitar sorpresas.

Televisores supermercado Outlet de Coto: todo lo que tenés que saber antes de comprar El outlet de electrodomésticos de Coto funciona en una sucursal ubicada en Gallo 250, a metros del Abasto. Allí se exhiben productos con rebajas importantes que, en general, presentan detalles estéticos menores, faltantes de accesorios o fallas técnicas puntuales que no impiden su funcionamiento básico.

Uno de los aspectos centrales es la disponibilidad: no existe un catálogo fijo ni reposición garantizada. El stock varía según los productos que llegan desde otras sucursales o desde el depósito central, por lo que muchas veces es necesario visitar el local más de una vez hasta encontrar el modelo buscado.

Cada artículo cuenta con una etiqueta informativa que detalla el motivo del descuento. Puede tratarse de una caja dañada, la ausencia del control remoto o un desperfecto específico, como un píxel que no funciona. Esa información se presenta antes de la compra y forma parte de la decisión del consumidor.

Otro punto a considerar son las formas de pago. En algunos casos, quienes integran Comunidad Coto acceden a un descuento adicional pagando en una sola cuota. En otros, el beneficio se presenta en forma de cuotas sin interés, generalmente de tres o seis pagos, según el producto. Los televisores que ofrece el outlet de Coto Dentro del outlet es habitual encontrar Smart TV de distintas marcas y tamaños, con valores que arrancan cerca de los $220.000. La oferta incluye pantallas de 32, 43, 55 y hasta 65 pulgadas, junto a sistemas inteligentes compatibles con plataformas de streaming. Algunos ejemplos de modelos que suelen aparecer en el local son: Smart TV Top House 55’’ : $613.699 – 15% de descuento – hasta 3 y 6 cuotas sin interés – presenta un píxel quemado.

Smart TV LG 55’’ : $888.249 – 15% de descuento – 3 y 6 cuotas sin interés.

Smart TV LG 65’’ : $1.453.499 – 15% de descuento – 3 y 6 cuotas sin interés.

Smart TV BGH 55’’: $750.549 – 15% de descuento – hasta 6 cuotas sin interés. La recomendación es revisar cada equipo encendido, leer con atención la descripción del estado y evaluar si el defecto informado justifica la diferencia de precio frente a un producto nuevo. En muchos casos, el ahorro es significativo, pero la decisión depende de cuánto esté dispuesto a resignar el comprador en términos de detalles o accesorios.

