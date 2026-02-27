VTV 2026: ¿qué conductores deben hacerla antes de que termine febrero y cuáles son las multas? + Seguir en









Este grupo de conductores debe realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) antes de que termine febrero.

Durante febrero, deben realizar la verificación los vehículos cuya patente termina en 2, siempre que ya se encuentren alcanzados por la exigencia. iprofesional.

Con el cierre de febrero en marcha, miles de conductores revisan el calendario para confirmar si deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) antes de que finalice el mes. El trámite es obligatorio para circular y se organiza según el número de patente y la jurisdicción, por lo que resulta clave chequear la fecha exacta para evitar multas o sanciones.

La VTV certifica el estado mecánico y de seguridad del vehículo. Circular con la verificación vencida puede derivar en infracciones económicas, inhabilitación para circular e incluso retención del vehículo en controles de tránsito. Por este motivo, en los últimos días del mes suele intensificarse la demanda de turnos en las plantas habilitadas.

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp Cronograma VTV febrero 2026: ¿a qué patentes les toca este mes? La normativa vigente establece que la VTV es obligatoria cuando el vehículo cumple cuatro años desde su patentamiento o alcanza los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. A partir de ese momento, el titular debe ajustarse al cronograma anual.

A lo largo de 2026, los controles vehiculares se intensificaron y las sanciones por circular sin la oblea vigente pueden implicar multas de alto valor, especialmente en operativos de tránsito urbanos y rutas.

Requisitos y documentación obligatoria para la VTV en 2026 Antes de presentarte en una planta de verificación, es necesario contar con: Turno reservado para la VTV y comprobante de pago del mismo.

DNI vigente del titular o persona autorizada.

Licencia de conducir vigente correspondiente al vehículo.

Seguro obligatorio actualizado del vehículo.

Cédula verde (o Cédula azul si quien presenta es un tercero autorizado).

Título de propiedad del vehículo cuando lo solicite la planta (especialmente en la primera vez).

Correo electrónico válido (para recibir confirmaciones y boleta).

Documentación obligatoria al momento de presentarse Al concurrir al turno, además de los papeles administrativos, también se pueden exigir elementos y controles de seguridad vial: Documentos para la presentación: DNI vigente (titular o autorizado).

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde o azul.

Comprobante de seguro automotor vigente.

Comprobante de pago del turno.

Título de propiedad (si lo solicita el personal). Elementos que verifican los técnicos: Matafuegos en condiciones.

Balizas triangulares.

Botiquín de primeros auxilios dentro del vehículo.

Cinturones de seguridad abrochados.

Sistema de luces, frenos, neumáticos y otros aspectos técnicos del rodado. ¿Cuánto cuesta la VTV en febrero de 2026? Precios en CABA y Provincia Los valores actualizados de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para febrero de 2026, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, son los siguientes: Ciudad de Buenos Aires (CABA) Autos particulares (hasta 2.500 kg): $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78 Estos son los valores de la tarifa vigente para febrero de 2026 y deben abonarse al momento de realizar el trámite con turno asignado. Provincia de Buenos Aires (PBA) Los valores fueron actualizados con un aumento del 21,8% desde mediados de enero y rigen también para febrero de 2026: Autos particulares (hasta 2.500 kg): $97.057,65

Motocicletas: $38.801

Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604 Estos montos incluyen el IVA y aplican al trámite obligatorio según la antigüedad y regla de kilometraje de cada vehículo.

