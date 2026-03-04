Cómo funciona el nuevo sistema para que bancos y fintechs puedan cobrar las deudas de los clientes

Se trata del mecanismo “Cobro con Transferencia”, que permitirá debitar las cuotas directamente desde la cuenta donde se depositó el crédito. Será obligatorio para bancos y fintech desde el 31 de agosto de 2026 y luego se extenderá a pagos recurrentes de servicios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un nuevo mecanismo para facilitar el pago de cuotas de préstamos mediante transferencias automáticas. La herramienta, denominada Cobro con Transferencia (CCT) , busca simplificar los débitos, mejorar la seguridad de las operaciones y reforzar los controles contra el fraude.

Según informó la autoridad monetaria a través de la Comunicación A 8406 , el sistema deberá ser implementado por las entidades financieras y proveedores de crédito no financieros a partir del 31 de agosto de 2026 . En una etapa posterior, el esquema también se ampliará a otros pagos recurrentes, como servicios públicos y obligaciones periódicas .

Desde el Banco Central señalaron que el objetivo es modernizar los sistemas de pago y generar una alternativa más segura dentro del ecosistema de transferencias inmediatas.

“Es una herramienta que va a permitir que tanto bancos como fintechs puedan cobrar sus préstamos en cuotas con débitos en las cuentas donde se depositen esos créditos”, explicaron fuentes del organismo.

Para el diseño del sistema, el BCRA tomó como referencia modelos que ya funcionan en otros países, como Pix Automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia , además de propuestas presentadas por el sector de pagos durante 2025.

El esquema incorpora la figura del “aceptador de CCT”, un prestador que podrá operar exclusivamente bajo esta modalidad de cobro. El sistema permitirá que las cuotas del préstamo se debiten de manera automática desde la cuenta vinculada por el cliente, siempre con su consentimiento previo.

La normativa establece además que el crédito deberá acreditarse en la misma cuenta desde la cual se debitarán las cuotas, salvo en operaciones en las que el prestamista y el vendedor del bien sean la misma empresa. Otro punto central es que el sistema solo permitirá cobrar cuotas fijas e iguales durante todo el plazo del préstamo, con excepción de eventuales ajustes por intereses punitorios en caso de mora o cambios en los seguros asociados al crédito.

Límites para evitar el sobreendeudamiento

Entre los requisitos establecidos por el BCRA, se fijó que la cuota del préstamo no podrá superar el 30% del ingreso declarado por el cliente al momento de solicitar el crédito. La medida busca reducir riesgos de sobreendeudamiento.

Además, por cada vencimiento se realizará un intento de débito automático, y si no se concreta el pago, se habilitarán dos reintentos adicionales, a las 48 y 96 horas de la fecha original. El sistema también obliga a que los prestamistas notifiquen electrónicamente al cliente al menos un día hábil antes del débito, y permite que el consentimiento para los débitos pueda revocarse en cualquier momento.

La normativa establece que el prestamista será responsable en caso de fraude, y las operaciones realizadas bajo este sistema no admitirán reversa, lo que busca alinear incentivos para una utilización responsable del mecanismo. El esquema también define un arancel mínimo del 0,6%, que será abonado por los prestamistas y distribuido entre los participantes del sistema, con el objetivo de fomentar la competencia entre proveedores de servicios de pago.