El plazo fijo no despega: así operan los bancos hoy, miércoles 4 de marzo + Seguir en









Las colocaciones tradicionales mantienen rendimientos moderados mientras los ahorristas evalúan otras alternativas.

Las tasas del plazo fijo no superan el 30% en los primeros días de marzo 2026. Depositphotos

El plazo fijo atraviesa un momento de meseta. Tras varios meses de cambios en la política monetaria, los bancos mantienen tasas que no terminan de seducir a quienes buscan ganarle a la inflación o, al menos, empatarle. El resultado es un instrumento que sigue vigente, pero lejos del furor que supo tener.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa mínima obligatoria para depósitos a 30 días, cada entidad financiera define su propio esquema. Esa decisión abrió un abanico de rendimientos que varían según el banco y el canal de constitución, ya sea presencial u online.

inversiones plazo fijo Depositphotos En este contexto, el pequeño ahorrista mira la pantalla del home banking con cierta cautela. La tasa nominal anual (TNA) se transformó en el dato clave antes de hacer clic en constituir. Y aunque el trámite es sencillo, puede realizarse de forma digital, incluso en bancos donde no se es cliente, gracias al sistema de plazos fijos online habilitado por el BCRA, la rentabilidad proyectada no genera demasiado entusiasmo.

Tasas del plazo fijo hoy, 4 de marzo 2026 Este miércoles 4 de marzo de 2026, las entidades financieras operan con tasas que oscilan según su estrategia comercial y su necesidad de captar depósitos. Tras la desregulación dispuesta por el Banco Central de la República Argentina, ya no existe un piso uniforme para todos los bancos.

En líneas generales, las tasas para colocaciones a 30 días se ubican en niveles moderados en comparación con períodos anteriores de alta inflación. La diferencia entre bancos puede ser de varios puntos porcentuales, un detalle que no es menor si se invierten sumas importantes.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Los porcentajes ofrecidos por los principales bancos del país este miércoles 4 de marzo son los siguientes: Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos