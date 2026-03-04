Créditos ANSES: guía completa para el pago voluntario y cómo cancelar tu deuda por Internet + Seguir en









El organismo previsional informó cómo abonar los prestamos otorgados de manera anticipada y mejorar el historial creditico en el BCRA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó una herramienta digital, que permite a los beneficiarios con créditos pendientes realizar pagos voluntarios. Esta opción facilita la cancelación total o parcial de préstamos antes de su vencimiento, sin depender del descuento automático mensual.

El sistema impacta directamente en el historial crediticio reportado al Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que puede mejorar las condiciones para futuras operaciones financieras.

Esta alternativa está dirigida a quienes recibieron préstamos a través de ANSES y desean reducir el monto de sus cuotas o liquidar la deuda por completo. El trámite se realiza de manera 100% digital, mediante la plataforma oficial con clave personal y número de CUIL. Mantener las cuotas al día es fundamental, ya que el historial de pagos influye en la calificación crediticia que consultan bancos y entidades financieras.

ANSES billetes.webp ¿Qué es el Pago Voluntario de ANSES y quiénes pueden acceder? El Pago Voluntario de ANSES es un servicio diseñado para trabajadores en relación de dependencia que poseen un crédito otorgado por el organismo. Esta modalidad permite abonar cuotas vencidas, la del mes en curso o incluso saldar la totalidad del préstamo de manera anticipada. El objetivo es ofrecer flexibilidad a los beneficiarios para gestionar sus deudas sin esperar a los descuentos mensuales automáticos.

Pueden acceder a este beneficio todos los titulares de Créditos ANSES que deseen adelantar pagos o cancelar su deuda. La gestión se realiza a través de la aplicación Mi ANSES o su versión web, donde el usuario puede consultar el estado de su crédito y generar los códigos necesarios para realizar el pago.

Paso a paso: cómo realizar el pago voluntario desde Mi ANSES Para realizar el pago voluntario, el trámite se inicia ingresando a mi ANSES o a la app oficial, y se realiza en simples pasos: Ingresar a la plataforma : el usuario debe acceder a Mi ANSES con su CUIL y clave personal, luego dirigirte a la sección "Créditos ANSES" y seleccionar la opción "Pago voluntario trabajadores".

Seleccionar el crédito y la modalidad de pago : elegir el préstamo a cancelar y decidir entre pago parcial (cuotas vencidas o del mes en curso) o pago total (cancelación completa de la deuda).

Confirmar las cuotas a abonar : en el caso de pago parcial, las cuotas deben seleccionarse en orden cronológico, comenzando por la más antigua. Para el pago total, el sistema incluye todas las cuotas pendientes, incluyendo capital e intereses administrativos.

Generar y escanear el código QR: al confirmar las cuotas, el sistema genera un código QR con validez por 24 horas. Este código debe escanearse con un dispositivo móvil y pagar desde una billetera virtual con fondos disponibles.

Completar el pago: la operación se finaliza desde la billetera virtual, asegurando que el monto se debite correctamente. El pago voluntario estará disponible 10 días al mes, generalmente a mediados de cada período. Modalidades de cancelación: ¿pago parcial o cancelación total? ANSES ofrece dos opciones para cancelar la deuda de manera anticipada: Pago parcial: permite abonar cuotas vencidas o la del mes en curso, siempre en orden cronológico. Esta modalidad es ideal para quienes buscan reducir su deuda sin liquidarla por completo.

Cancelación total: incluye el pago de todas las cuotas pendientes, tanto vencidas como futuras, abonando solo el capital restante y los gastos administrativos aplicables. Esta alternativa cierra definitivamente el crédito y evita intereses adicionales. Requisitos para cancelar tu crédito ANSES de forma anticipada Para realizar el pago voluntario, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos: Contar con dos dispositivos: uno para generar el código QR y otro para escanearlo.

Tener una billetera virtual con fondos suficientes para completar la transacción.

Asegurarse de que el código QR se utilice el mismo día de su generación, ya que pierde validez después de 24 horas.

Verificar que el crédito esté activo y sin restricciones en el sistema de ANSES. El pago voluntario es una oportunidad para los beneficiarios de mejorar su situación crediticia y evitar el acumulo de intereses. Además, al estar vinculado al historial que reporta el BCRA, contribuye a mantener un perfil financiero más sólido para futuras operaciones.

