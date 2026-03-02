El BCRA anuncia un nuevo instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata

La entidad creó el Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos.

El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas para el débito de cuotas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció recientemente la creación del instrumento Cobro con Transferencia (CCT) , diseñado específicamente para optimizar el pago de cuotas de préstamos mediante el sistema de transferencias inmediatas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Posteriormente, confirmó que se ampliará para canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos. El nuevo servicio deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026.

"El CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude", especificaron desde el BCRA.

Según la entidad monetaria se tuvo en cuenta para su desarrollo, el Pix automático en Brasil , AutoPay en la India y PayTo en Australia –, así como distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025.

• Admite solamente el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante la extensión del contrato.

• Limita la relación cuota/ingreso al 30% en la originación del crédito, para prevenir el sobreendeudamiento.

• Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas.

• Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas.

• Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta.

• Asegura la posibilidad de baja inmediata del consentimiento de las personas, tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada.

• Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA.

• Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6% a pagar por los prestamistas y distribución proporcional entre los participantes, incentivando la competencia y la oferta del servicio.

• Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista, alineando incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro.