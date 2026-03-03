El BCRA registró su menor compra de dólares en un mes y medio, y las reservas bajaron casi u$s400 millones + Seguir en









La autoridad monetaria adquirió divisas por menos del 5% del volumen operado en el MLC. Mientras tanto, la fuerte caída del oro impactó en las arcas de la entidad.

La fuerte caída en el precio del oro impactó negativamente sobre las reservas.

El Banco Central (BCRA) acumuló 40 ruedas consecutivas con saldo positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), pero registró este martes su compra de dólares más acotada desde el 20 de enero. Mientras tanto, las reservas se hundieron fuerte por el efecto cotizaciones.

La autoridad monetaria terminó su participación en el MLC con un resultado de apenas u$s17 millones. El resultado representó algo menos del 5% del volumen operado en el MLC, que era lo que se había propuesto comprar la entidad conducida por Santiago Bausili cuando lanzó el programa de acumulación de reservas, aunque posteriormente lo acumulado fue mucho mayor.

Precisamente, las reservas brutas internacionales se desplomaron u$s382 millones, a u$s46.135 millones. Fuentes oficiales dijeron a Ámbito que la baja en las cotizaciones de otros activos financieros (particularmente del oro) produjo una variación negativa cercana a los u$s400 millones. En términos netos, las arcas de la autoridad monetaria se encuentran en terreno negativo (-u$s392 millones), de acuerdo con la estimación del economista Federico Machado.

En los mercados globales entienden que el incremento en los precios de la energía a raíz de la escalada en la guerra de Medio Oriente puede llevar a que la Fed mantenga las tasas altas, lo cual generaría un mayor atractivo en el "billete verde" y ventas de oro, que en las últimas semanas venía operando en altos niveles históricos.

Vale recordar que el lunes el BCRA pagó deuda de los Bopreales por unos u$s1.000 millones. En paralelo, la misión argentina concluyó la segunda revisión técnica ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se espera la validación formal para el desembolso de u$s1.000 millones.

La demanda de dólares se mantiene y crece la presión sobre el oficial por el contexto global En medio de clima agitado a nivel internacional, el dólar en Argentina volvió a superar los $1.400, al culminar con un avance diario del 1,4%, hasta los $1.415. En enero, las "personas humanas" compraron, en términos netos, u$s3.103 millones. Esto se dio por una compra bruta de u$s3.678 millones, y ventas por u$s575 millones. Cabe remarcar que era esperable un incremento, teniendo en cuenta las necesidades de divisas de aquellos ciudadanos que decidieron viajar al exterior en estas vacaciones de verano. La cifra fue mayor a las de noviembre y diciembre, pero menor al promedio de u$s4.940 millones que se había visto entre mayo y octubre. Aun así, la Formación de Activos Externos (FAE) de personas fue el principal grifo de salida de dólares del sistema.