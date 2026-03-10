Cómo obtener un 10% de descuento en farmacias por semana durante marzo 2026 + Seguir en









Todas las promociones que podés tener con cuenta DNI este mes.

Los usuarios de Cuenta Dni pueden acceder a descuentos en farmacias, perfumerías y otros comercios durante marzo.

Durante todo el mes de marzo, la billetera virtual Cuenta DNI del banco provincia, ofrece nuevos descuentos para que sus usuarios puedan seguir ahorrando. Una de las novedades más importantes es que a la promo de comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope de $5.000 pesos semanal.

De esta manera, quienes utilicen Cuenta DNI van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de reintegro que ofrece el banco. Esto es parte de una estrategia para fomentar todavía más el consumo en comercios locales; a su vez permitir que los usuarios puedan combinar reintegros y promociones, optimizando el gasto mensual.

El descuento en comercios de barrio es acumulable con la promoción en librerías (los lunes y martes) y la de farmacias y perfumerías (los miércoles y jueves). Y, además, continúa en vigencia la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en supermercados, universidades y ferias y mercados.

Descuentos en farmacias y perfumerías

Entre los beneficios disponibles con la app, se encuentra la promoción en perfumerías y farmacias adheridas con un 10% de descuento los días miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Además la promoción es acumulable con la de comercios de barrio, lo que permite combinar descuentos durante la semana y aprovecharlos aún más. Requisitos-Esenciales-para-Trabajar-en-una-Farmacia-Guia-Profesional-para-una-Carrera-Exitosa-Blog-ApoTalent-1-1536x1022.jpg Cuenta DNI: todos los descuentos de marzo 2026 El descuento de las farmacias y perfumerías es uno de los varios que ofrece el banco. Estos son todos los descuentos que hay disponibles este mes: Comercios de cercanía (carnicerías incluidas): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 semanales y por persona.

Full YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos , con un tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento extra.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. No tiene tope de reintegro y es acumulable con la de comercios de barrio. Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia y también en su pagina web oficial.