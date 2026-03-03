Cuenta DNI continúa con el 20% de descuento en carnicerías: qué días de marzo 2026 puedo ir a comprar + Seguir en









La billetera del Banco Provincia mantiene rebajas en locales barriales y suma distintas opciones para el consumo diario.

Cuenta DNI sigue ofreciendo increíbles descuentos y promociones a lo largo del mes.

El inicio del tercer mes del año trae novedades para quienes pagan con la app del Banco Provincia, Cuenta DNI. El programa de beneficios se renueva y amplía la cantidad de jornadas de ahorro disponibles, en uno de los rubros más elegidos.

La propuesta busca aliviar el gasto diario en alimentos y otros productos básicos. Además, cuenta con grandes promociones en distintos sectores, que permiten combinar reintegros durante toda la semana.

cuenta dnii Descuento en carnicerías y comercios de cercanía de Cuenta DNI Durante marzo 2026, la aplicación Cuenta DNI ofrece 20% de ahorro en compras realizadas en comercios de barrio, entre ellos carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio rige de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro de $5.000 por semana.

Para alcanzar el máximo permitido, se deben realizar consumos por $25.000 en ese período. Una vez superado ese monto, el reintegro no aumenta hasta la semana siguiente. Este esquema es más amplio que en otros meses, ya que suma más días para aprovechar la rebaja. Así, quienes organizan sus compras pueden distribuir el gasto a lo largo de la semana y llegar al límite establecido.

El ahorro en negocios de cercanía se puede combinar con otras promociones vigentes en días específicos. Por ejemplo, los lunes y martes hay 10% de devolución en librerías adheridas, sin límite de reintegro. Los miércoles y jueves, el mismo porcentaje aplica en farmacias y perfumerías, también sin tope.

Cuenta DNI en marzo 2026: todos los descuentos Los beneficios no se limitan a los locales barriales. Los fines de semana continúa el 25% de reintegro en comercios gastronómicos, con un límite de $8.000 por semana y por persona. En locales adheridos de YPF, dentro del segmento Full, también rige 25% de ahorro los sábados y domingos, con el mismo tope semanal. La promoción no incluye combustibles. Las cadenas de supermercados de la provincia cuentan con ofertas activas durante toda la semana. Además, quienes perciben jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia acceden a un 5% adicional sobre el descuento vigente. Otro punto fuerte son las ferias y mercados bonaerenses, donde el reintegro alcanza el 40% todos los días, con un límite de $6.000 semanales. Ese mismo porcentaje y tope se aplica en comercios adheridos dentro de universidades de la provincia. La agenda completa de promociones se publica en los canales oficiales del banco en redes sociales.