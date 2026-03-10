El Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora".

El secretario de Hacienda Federico Furiase, junto a sus asesores brindaron una charla en el marco de Expoagro, donde defendieron las políticas macroeconómicas del Gobierno.

En el marco de la Expoagro 2026 este martes, funcionarios y asesores del equipo económico del Gobierno defendieron ante productores y agropecuarios la estrategia macroeconómica y llamaron a invertir, en el medio de la discusión sobre la apertura de las importaciones.

Luego de que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta , diera la bienvenida, el secretario de Hacienda Federico Furiase, junto a los asesores Felipe Núñez y Martín Vauthier brindaron una charla titulada "las tres anclas", basada en estabilidad fiscal, apertura de importaciones y eliminación de regulaciones .

En ese contexto, durante la exposición Nuñez soltó: "El momento de invertir es ahora, no den por sentado el Presidente que tenemos". Luego, recordó el título de un libro, "cambió la música, hay que cambiar el paso", para estimular a apostar a la política oficial. Ante esto, Furiase lo acompañó: "Garpa tener una macro sana".

Los miembros del equipo económico de Luis Caputo aseguraron que no habrá rebajas de retenciones por ahora. En este sentido, insistieron que el Gobierno bajó impuestos en los últimos dos años por el equivalente a u$s17.000 millones .

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, junto al secretario de Hacienda Federico Furiase y los asesores Felipe Núñez y Martín Vauthier.

"En países que vienen de años y años de inestabilidad macroeconómica, y donde en cada elección se dirimen modelos totalmente opuestos, el riesgo país está expuesto ala política", aseguró Furiase y usó de ejemplo a bonos soberanos que vencen antes de las elecciones de octubre de 2027, con un riesgo de 225 puntos , en comparación con los posteriores que trepan a los 350 puntos.

A su vez, el funcionario argumentó que hubo un fuerte desendeudamiento donde se destinaron los u$s30.000 millones que se compraron en la gestión Milei y enfatizó que esa política implicará dejar de deberle plata a Wall Street.

Durante la conferencia Furiase también señaló que en lo que va de la administración Milei "la deuda se redujo en casi u$s10.000 millones con los bonistas, con el sector privado, y con los organismos internacionales.

Además, destacó la alianza estratégica con EEUU para impulsar inversiones. "Hoy tenemos condiciones objetivas para que esta estabilización macroeconómica, que tiene apoyo social, apoyo político, apoyo geopolítico, pueda ser duradera", alentó Furiase.

Por último, el funcionario señaló que la inflación podría bajar más lentamente por la guerra en Medio Oriente, con recomposición de precios, a lo que Vauthier apuntó a que desde 2011 las importaciones cayeron un 35% y que hoy en día el 70% de lo importado son maquinarias y equipos.