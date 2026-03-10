Se suspendieron los recitales de La Renga en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios + Seguir en









La decisión fue tomada por el gobierno de la Ciudad en común acuerdo con el club de Parque Patricios. Es debido al colapso del estacionamiento ocurrido a metros del estadio.

La banda de Gustavo "Chizzo" Nápoli deberá reprogramar las fechas o trasladarse a otro escenario.

Los recitales de La Renga en el estadio de Huracán, programados para el 2 y el 4 de abril de este año, fueron suspendidos, de acuerdo a un comunicado emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La disposición oficial obligará a reprogramar o trasladar el show de la banda de Mataderos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado este martes por las autoridades porteñas, luego de llegar a un entendimiento con el club de fútbol a raíz del derrumbe sucedido en en complejo habitacional Estación Buenos Aires ubicado en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

Ocurre que luego de posponer una fecha del torneo, los dirigentes del club de Parque Patricios presionaron a los representantes del Ministerio de Seguridad de CABA para lograr la habilitación de un aforo reducido, finalmente concedido. Pero en la misma reunión, se resolvió el destino del show.

Las opciones para el recital de La Renga de abril La banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli, Gabriel "Tete" Iglesias y Jorge "Tanque" Iglesias tenía previsto tocar en el estadio de Huracán durante la primera semana del mes próximo. Sin embargo, deberá ser reprogramado o realizado en otro espacio.

En el comunicado oficial en el que las autoridades porteñas confirman la decisión respecto al aforo para el partido entre Huracán y River Plate, también aclararon qué ocurrirá con el recital: "Finalmente, se acordó que el grupo La Renga no hará en el estadio los recitales previstos para comienzos de abril, con la posibilidad de postergarlos o trasladarlos a otro lugar".

La decisión se tomó como medida precautoria, tras el derrumbe que se produjo a pocas cuadras del Estadio Tomás Adolfo en un complejo habitacional de Parque Patricios. Por el momento, la banda no emitió comunicado.

Temas Huracán

Música