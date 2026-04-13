Cómo pagar en ARBA antes del 14 de abril la cuota 2 del Impuesto Inmobiliario Urbano con descuento de hasta el 10% + Seguir en









Se puede abonar desde el sitio web oficial del organismo con tarjetas de crédito, código para cajeros automáticos o Cuenta DNI.

Para abonar de forma presencial, recordá descargar e imprimir la boleta desde la página de ARBA. Depositphotos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) fijó el 14 de abril como fecha límite para abonar la cuota 2 del Impuesto Inmobiliario Urbano con hasta 10% de descuento.

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El beneficio alcanza tanto a propiedades edificadas como a terrenos baldíos y se aplica sin importar el medio de pago elegido. El organismo habilitó distintas opciones para hacerlo, desde canales digitales hasta alternativas presenciales.

Para acceder a la bonificación, es necesario liquidar antes del vencimiento y no registrar deudas exigibles. A continuación, conocé los detalles.

Impuestos ARBA.jpg TDF ARBA: cómo pagar el Impuesto Inmobiliario Urbano con descuento Para acceder al descuento de hasta el 10%, los contribuyentes deben cumplir estar al día con el impuesto y realizar el pago antes del 14 de abril. Este beneficio se aplica automáticamente al momento de abonar la cuota, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

La forma más directa para hacerlo es a través del sitio web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), dentro de la sección "Pagá tus impuestos". Los usuarios pueden consultar su deuda ingresando los datos del inmueble y elegir entre diferentes medios de pago.

Entre las opciones disponibles se encuentran las tarjetas de crédito o la generación de un código de pago para utilizar en cajeros automáticos. Otra alternativa es a través de Cuenta DNI. En este caso, el organismo envía un QR por correo electrónico para escanearlo desde la app. Tarjeta de crédito Imagen: Freepik Cómo hacer el pago de forma presencial ARBA mantiene habilitadas distintas alternativas para realizar el pago de manera presencial. En estos casos, el primer paso es descargar e imprimir la boleta desde la página oficial del organismo. Con ese comprobante, los contribuyentes pueden acercarse a sucursales de bancos habilitados o a centros de cobro de Provincia Net Pagos. Ahí es posible abonar en efectivo, con tarjeta de débito o, según la entidad, con otros medios disponibles.

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