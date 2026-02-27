ARBA pone en marcha un nuevo esquema para que las empresas no acumulen saldos a favor + Seguir en









La medida contempla una reducción en las alícuotas, así como un monitoreo para evitar la acumulación en el Impuesto sobre Ingresos Brutos.

De qué se trata el régimen que comunicó la entidad.

En el marco de continuados cierres de empresas y despidos, y a la espera por la definición de la reforma laboral, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dio inicio al nuevo régimen “Riesgo 0, SAF 0”. Se trata de una herramienta orientada a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), comercios y contribuyentes, que tiene como objetivo evitar la acumulación de saldos a favor (SAF) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo esquema ajusta de manera automática las alícuotas de recaudación en función del comportamiento fiscal de cada contribuyente. En el momento que los adelantos superen parámetros razonables, el sistema aplicará reducciones de oficio en las alícuotas de los distintos regímenes, a la vez que activa mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de SAF.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Buscamos evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen”. Asimismo, declaró que la medida fortalece la recaudación genuina sin afectar a quienes producen y generan empleo. "Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, redujimos el stock de saldos a favor de 3 meses de recaudación a 0,9 (por debajo de un mes). Más de un billón de pesos de capital de trabajo liberado al sector privado", celebró Girard en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristiangirard/status/2027348432109597074&partner=&hide_thread=false Mientras el ajuste nacional golpea a la industria, y empresas como FATE anuncian cierres y despidos, en la Provincia seguimos protegiendo a quienes producen y generan empleo.



En un trabajo coordinado con @CostaAugusto9 y el equipo de @Produccion_PBA, ponemos en marcha el… pic.twitter.com/fhPCjF2OKP — Cristian Girard (@cristiangirard) February 27, 2026 Funcionamiento del nuevo régimen Entre las medidas del esquema destacan:

El Sistema Único de Compensación (SUC) , que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales.

, que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales. La optimización de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria, con alícuotas orientadas por riesgo fiscal.

La racionalización del universo de agentes de recaudación para disminuir costos operativos.

La aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados.

El Régimen Simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas. Cómo acceder al régimen “Riesgo 0, SAF 0” El comunicado indicó que "la implementación será gradual y priorizará a quienes registren buen cumplimiento fiscal". Además, aclaró que el beneficio se mantendrá siempre que no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos. Para acceder, se deberá:

ingresar al Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar);

disponible en el sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar); registrar con CUIT y Clave CIT.