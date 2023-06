Con Massa, empresarios ven apuesta por la certidumbre y un oficialismo "más competitivo"

Sobre la definición de Massa en el oficialismo, Urtubey agregó: “Me pareció una buena decisión porque es una forma de sintetizar la hoja de ruta hacia adelante”. La primera cámara que tendrá frente a frente al candidato a presidente del peronismo será la Cámara de la Construcción (Camarco), que este martes celebra su convención anual en La Rural, y había invitado a Massa en su condición de ministro de Economía.

En tanto, Daniel Rosato, dirigente industrial pyme, consideró “acertada” la definición en el oficialismo: “El momento de crisis económica necesita de unidad y consenso en el Gobierno. Y tiene lógica que esa síntesis haya sido en Massa, que viene con una gestión importante adentro del país, pero también internacionalmente, en un momento en que necesitamos inversiones”.

Por fuera de Massa, Bullrich y Larreta, en el empresariado hay rechazo por la figura de Milei. “Me parece inconveniente su propuesta, sobre todo en materia de dolarización”, aseguró Urtubey. Una fuente del G6 fue todavía más duro: “Es un loco que dice incoherencias, nadie sabe exactamente qué va a hacer ni qué equipo tiene atrás”.

Públicamente, las cámaras empresarias prefieren no expresarse. Por ejemplo, una alta fuente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó: “La UIA no opina sobre candidatos, sino sobre programas de gobierno”. En la misma línea, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), afirmó en diálogo con Ámbito: “En etapa de definiciones partidarias no opinamos. Después de las primarias, invitaremos a quienes sean candidatos para escuchar sus programas”. Sin mencionar a ningún candidato en particular, González opinó que la “principal deuda” que tiene la política con las pymes es “no tener consenso y diálogo” entre todos los sectores para implementar un plan económico.

Todos los empresarios consultados por este diario ven una economía electoral “difícil”, y atada al desenlace de las negociaciones con el FMI. “La deuda hace que los candidatos tengan que definir cómo se va a pagar para no afectar tanto al sector productivo”, afirmó González. En tanto, Urtubey afirmó: “Hasta agosto, la clave de la economía pasará por si hay acuerdo con el FMI para recomponer reservas. Y después de las primarias, con las fórmulas definitivas, aspiro a un acuerdo programático entre los distintos sectores de hacia dónde va Argentina. Hay noticias positivas como que la sequía va a terminar, y está el gasoducto, pero los desafíos macro son muy grandes”.

Además, los empresarios consideran que le será difícil a Massa mantener el doble rol de Ministro de Economía y candidato a presidente. “Hasta que se resuelva el capítulo del FMI me parece conveniente que siga, después me imagino que la misma dinámica de la campaña va a requerir un cambio”, afirmó Urtubey. De todos modos, González de CAME, opinó: “Me imagino que no va a poder por tiempos, y no quedaría coherente, pero no se trata de personas, tiene un equipo de trabajo que podría dejar a cargo”. Una fuente del G6 agregó: “Debería dejar a alguien de su confianza a cargo, como puede ser Marco Lavagna”. Rosato, dirigente pyme, agregó: “Tiene gente preparada en la que podría delegar, como Guillermo Michel”.