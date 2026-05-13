Oficializan ingreso al RIGI de la ampliación del Gasoducto Perito Moreno por u$s550 millones

La iniciativa de Transportadora de Gas del Sur (TGS) fue autorizada por el Ministerio de Economía y apunta a incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas.

El Gobierno nacional aprobó este miércoles 13 de mayo el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM) , impulsado por Transportadora de Gas del Sur SA Sucursal Dedicada 1 (TGS SD1) .

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 676/2026 del Ministerio de Economía , publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo.

El proyecto prevé una inversión total de u$s550 millones para el Tramo I y busca ampliar la capacidad de transporte del gasoducto en 14 millones de metros cúbicos diarios (14 MMm³/d) mediante obras de infraestructura, financiamiento y tareas de operación y mantenimiento.

Según detalló la resolución, la iniciativa contempla la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

El emprendimiento quedó encuadrado dentro del sector “Petróleo y Gas”, subsector “Transporte y Almacenamiento”, y obtuvo los beneficios previstos por el RIGI tras la evaluación técnica realizada por la Secretaría de Energía, la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador de Proyectos.

Según estimaciones de la compañía, el proyecto aportará más de u$s700 millones anuales a la balanza comercial y permitirá ahorros fiscales de unos u$s450 millones al año, gracias a la menor necesidad de importar GNL y combustibles líquidos para generación eléctrica.

La normativa estableció que la fecha de adhesión formal al régimen será el 30 de abril de 2026, día en que la empresa completó la documentación requerida.

Además, el Gobierno aprobó el listado de mercaderías que podrán ser importadas con beneficios aduaneros al amparo del régimen y ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generar una CUIT especial para el Vehículo de Proyecto Único (VPU) creado para la obra.

La resolución también instruyó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a aplicar los incentivos cambiarios previstos en el RIGI, aunque aclaró que la empresa no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas por exportaciones.

De acuerdo con la documentación presentada, el proyecto tendrá un plazo de obra estimado de 18 meses y prevé iniciar operaciones el 1 de abril de 2027.

Entre los compromisos asumidos, TGS SD1 incluyó un plan para contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto total de inversión.

El texto oficial remarcó que el proyecto cumple con los objetivos del RIGI vinculados a la promoción de inversiones estratégicas, incremento de exportaciones, generación de empleo y fortalecimiento de la infraestructura energética del país.