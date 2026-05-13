Samsung no logra acuerdo sindical y crece el riesgo de una huelga que comprometerá la economía de Corea del Sur

La economía surcoreana es impulsada en gran medida por la producción de chips para inteligencia artificial. El conflicto gremial podría provocar el paro de 50.000 trabajadores.

Archivo. Samsung, al borde de un conflicto gremial que puede afectar a toda la economía de Corea del Sur.

Samsung atraviesa un importante conflicto sindical que amenaza con complejizarse luego de que fracasaran las negociaciones salariales con sus trabajadores. En este escenario, crece la preocupación de una huelga masiva que tenga impacto sobre la producción global de chips y la economía de Corea del Sur.

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El eje central de la disputa gira alrededor de las bonificaciones que reciben los empleados. El sindicato cuestiona la diferencia salarial respecto de SK Hynix, principal rival local de Samsung en el negocio de semiconductores.

Las conversaciones entre la empresa y el sindicato terminaron sin acuerdo este miércoles , tras dos jornadas de negociaciones intensivas mediadas por el Gobierno surcoreano.

Una huelga general en la empresa podría generar interrupciones en la cadena global de suministros de IA.

La magnitud del conflicto llevó incluso al Ejecutivo a convocar una reunión de emergencia entre distintos ministros. Según informó la oficina del primer ministro Kim Min-seok, el funcionario pidió monitorear de cerca la situación “teniendo en cuenta la gravedad del impacto en la economía nacional”.

Además, solicitó “un apoyo proactivo para garantizar que el diálogo entre el sindicato y la dirección pueda continuar, de modo que esto no conduzca a una huelga bajo ninguna circunstancia”.

La preocupación oficial no es menor. Samsung es el mayor fabricante mundial de chips de memoria y uno de los principales proveedores de componentes vinculados a inteligencia artificial. Cualquier interrupción en sus líneas de producción podría afectar la cadena tecnológica global y beneficiar directamente a sus competidores.

Tras no alcanzar un acuerdo, las acciones de Samsung llegaron a caer hasta un 6%. Más tarde moderaron las pérdidas y operaban con una baja del 0,7%, luego de la intervención del Gobierno.

El conflicto por las bonificaciones

Según los representantes gremiales, la compañía se negó a avanzar sobre uno de los principales reclamos: eliminar el límite máximo de bonificaciones, actualmente fijado en el 50% del salario base anual.

El dirigente sindical Choi Seung-ho aseguró que Samsung no aceptó ninguno de los pedidos planteados durante las negociaciones y advirtió que no está previsto retomar las conversaciones antes de la fecha prevista para el paro.

Aun así, señaló que el sindicato podría evaluar “una propuesta adecuada” si la empresa decidiera presentar una nueva oferta.

En caso de concretarse la medida de fuerza, más de 50.000 trabajadores podrían abandonar sus puestos durante 18 días a partir del 21 de mayo, según alertó el sindicato.

Una paralización de esa magnitud podría retrasar entregas a clientes internacionales, presionar aún más sobre los precios de los chips y alterar el equilibrio competitivo dentro del sector de inteligencia artificial.

Samsung, por su parte, lamentó el fracaso de las negociaciones y afirmó en un comunicado que continuará trabajando para evitar el peor escenario posible mediante lo que describió como un “diálogo sincero” con los trabajadores.

La Comisión Nacional de Relaciones Laborales, que actuó como mediadora, explicó que presentó “varias alternativas” durante las conversaciones, aunque finalmente decidió cerrar el proceso “debido a la gran distancia entre las posiciones de ambas partes y a la solicitud del sindicato de suspender las negociaciones”.

El trasfondo del conflicto también expone la presión competitiva que enfrenta Samsung frente a SK Hynix, compañía que logró superar a su rival en el suministro de memorias de alto ancho de banda para Nvidia, uno de los segmentos más rentables dentro del boom global de inteligencia artificial.

En septiembre, SK Hynix aceptó modificar su esquema de remuneraciones y eliminó el tope de bonificaciones, uno de los puntos que hoy impulsa el conflicto sindical en Samsung.