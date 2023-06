Congreso Nacional Pyme: el mundo empresarial reclama cambios, pero se muestra optimista

No obstante, los empresarios se mostraron ansiosos ante el optimismo oficial e intentaron sumar preguntas al funcionario sobre los temas que más les preocupan, como la inflación y la disparada del dólar que dificulta el manejo de los costos de producción.

Otro de los oradores que se mostró alentador, pero que tuvo una respuesta positiva de parte de los empresarios fue el analista financiero Claudio Zuchovicki, que aseguró que “hoy todo el mundo está apuntando a la región. La tasa de interés está bajando y eso alienta la inversión. El mundo no tiene una crisis sistémica, y eso es porque no hubo crédito, entonces no hay deuda privada. Se fundió el país, la macro, pero la microeconomía no”.