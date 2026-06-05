Moody's alertó que la morosidad de las SGR crecerá en el corto plazo por las dificultades de las pymes

El elevado nivel de tasas y una recuperación heterogénea fueron algunas de las razones citadas por la agencia de calificaciones para explicar esta situación. De todas maneras, aseguró que "el sistema cuenta con fortalezas estructurales para gestionar el ciclo".

La calificadora afirmó que "el deterioro es reciente y refleja presiones de liquidez de las MiPyMEs".

La agencia de calificaciones Moody's advirtió que la morosidad del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) — uno de los mecanismo de financiamiento más importantes para las pymes — "continuará bajo presión en el corto plazo" , producto de un escenario con tasas de interés elevadas y pocas señales de recuperación para el comercio, la industria y la construcción, entre otros factores. Sin embargo, se aseguró que " el sistema cuenta con fortalezas estructurales que mitigan el impacto del ciclo y lo posicionan mejor que en períodos previos ".

En uno de sus últimos informes, la filial local de Moodys remarcó que la morosidad del sistema de SGR se incrementó "hasta niveles de 4,6% del riesgo vivo (RV)" en abril , "con mayor incidencia de incumplimientos recientes, en línea con las tensiones de liquidez del universo MiPyME". Explicaron que "la mora del sistema mostró un incremento progresivo desde niveles mínimos observados durante 2024, alcanzó 2,8% al cierre de 2025 y se aceleró en los primeros meses de 2026".

Entre los datos más destacados, comentaron que la mora menor a 90 días pasó a representar el 37% de la cartera irregular en comparación al 29% que representaba un año atrás, "lo que señala que el deterioro es reciente y refleja presiones de liquidez de las MiPyMEs" .

Adicionalmente, observaron otras señales, como la "mayor incidencia de cheques rechazados por falta de fondos en el sistema de pagos minorista —que no incluye cheques avalados— con un pico de 1,7% del monto compensado en noviembre de 2025 (nivel más alto desde 2020) y un registro de 1,6% a marzo de 2026".

Moody's señala que la morosidad de las SGR se incrementará, impactando negativamente a las pymes.

¿Cuáles son las causas?

El propio informe aclara que "la tendencia creciente de la morosidad es consistente con lo observado en el sistema financiero, lo que confirma que las presiones son de naturaleza sistémica y no exclusivas del ámbito de las SGR".

Entre los factores que explican ese deterioro destacaron tres. El primero fue "el entorno de tasas reales positivas que incrementó el costo financiero hacia finales de 2025", mientras que el segundo fue "el menor efecto de licuación de la inflación sobre las obligaciones en pesos".

El tercer factor fue "la recuperación económica heterogénea, con rezagos en sectores como industria, comercio y construcción frente a sectores primarios y de servicios". De hecho, comercio, industria y agropecuario concentraban el 81% del riesgo vivo a marzo de 2026, según datos de Moody's.

industria pyme El entramado pyme es uno de los sectores de la economía más golpeados por el plan de ajuste y el estancamiento del consumo.

El escenario hacia delante

Pese a este escenario adverso, la institución financiera destacó que el sistema de SGR "cuenta con mitigantes que no existían en períodos previos de estrés, lo que le permite gestionar el deterioro actual con mayor solidez y previsibilidad". Su escenario base espera que la morosidad exhiba "cierta presión adicional en el corto plazo, para luego converger gradualmente hacia niveles históricos cercanos al 4%".

"La normalización será progresiva dado que dos tercios del RV se concentran en el canal bancario, con plazos de amortización más extendidos. No obstante, la depuración natural del stock más antiguo, la posibilidad de refinanciaciones a menores tasas de interés y un RV que crecerá — orientado a sectores con mejores perspectivas— sustentan dicha convergencia", argumentaron.

Entre los sectores con mejores perspectivas citaron a la energía, minería y economía del conocimiento. "Generarán demanda creciente que debería reflejarse en mayor participación de industria, servicios y minería, posicionando a las SGR como canal estratégico", afirmó Moodys, aunque aclaró que "el crecimiento en la capacidad de otorgar garantías continuará condicionado por limitaciones operativas y regulatorias".