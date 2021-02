Construcción en alza: crecen las expectativas de mejora para los próximos tres meses

Del relevamiento se desprende que la proporción de obras con desarrollo normal se mantuvo en cifras similares (71%), mientras que creció un punto porcentual el volumen de obras demoradas (11% vs 10%), en comparación con cifras del último informe; dos puntos porcentuales la cantidad de obras paralizadas (5% vs 3%). Se trata de valores semejantes al último informe, con la salvedad que crecieron 4 puntos las obras con desarrollo normal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al pasar de 63% en noviembre a 67% en diciembre.

obras camarco 2.jpg CAMARCO

Obras públicas y privadas

En cuanto a las empresas que presentaron presupuestos u ofertas de obras públicas, la cifra cayó del 60% al 47% en un mes, mientras que en lo que respecta a obras privadas, el volumen se incrementó del 44% al 47% entre noviembre y diciembre del 2020. Cabe destacar que el 77% de las empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación de obra pública (en comparación con un 74% en noviembre) y el 73% no tuvo adjudicaciones no logró hacerse de la obra en el ámbito privado (versus 75% del mes anterior).

Al mismo tiempo, el estudio reveló que cayeron los inconvenientes para adquirir cemento, varillas de hierro y ladrillo, mientras que creció para el caso del asfalto, hormigón y revestimientos.

camarco diciembre.jpg

Si se analiza la cantidad de obras ejecutadas en los últimos tres meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, se observa que el rubro "Vivienda" fue el que mayor cantidad de desarrollos acaparó. A su vez, la obra pública concentró las mayores cifras de facturación.

obras camarco.jpg

Empleados suspendidos

En lo que respecta al personal de la empresa bajo convenio UOCRA, apenas el 9% se encuentra suspendido. Aquí el volumen mostró un descenso de dos puntos porcentuales respecto al 11% registrado en noviembre. Sin embargo, en el caso del personal bajo ley 20.744, el 8% de las empresas tiene personal en dicha situación, lo que refleja un alza respecto al 7% del mes anterior.

Perspectivas

Además de analizar la situación actual del rubro, la encuesta puso el foco en las expectativas de cara a los próximos 3 meses. Siguiendo esa línea, el 35% espera que la actividad aumente (alza de 7 puntos según último relevamiento), el 36% que se mantendrá igual (misma cifra que el mes anterior) y el 16% creé que la actividad disminuirá (se registró un descenso de 6 puntos).

Estas últimas cifras muestran que las expectativas del sector han mostrado una mejora en los últimos 4 meses.

Pese a augurar una mejora del sector para los tiempos venideros, los encuestados no consideran como “buenas” las medidas tomadas por el Gobierno. Por el contrario, el 35% cree que son malas, aunque dicho panorama también refleja una caída respecto a la mirada del sector respecto al mes pasado, cuando el 38% no veía con buenos ojos las decisiones gubernamentales.