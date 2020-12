Consultatio: resulta urgente cerrar el acuerdo con el FMI

En ese escenario, la firma analizó los principales desafíos que deberá atravesar la economía argentina el próximo año, que se le suman a la compleja situación desatada en el mundo por la pandemia. Y dividió esos desafíos en tres grupos: “Los que son urgentes e importantes, los que no son no tan urgentes, pero sí muy importantes, y los que no son urgentes y -a priori- tampoco son tan importantes”.