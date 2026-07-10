Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para generar $50.000 a 30 días + Agregar ámbito en









Las tasas bancarias tienen un rendimiento muy bajo y los montos necesarios para alcanzar altas ganancias es muy elevado.

Las operaciones realizadas por internet cuentan con condiciones diferentes a las gestiones efectuadas de manera presencial. Depositphotos

Los ahorristas que buscan obtener una renta mensual a través de un plazo fijo deben destinar actualmente un capital elevado para conseguir una ganancia cercana a los $50.000. El plazo fijo tradicional mantiene su lugar entre las inversiones más elegidas por quienes buscan una alternativa de bajo riesgo y con un resultado conocido desde el inicio. El cliente define una suma de dinero, establece un período de permanencia y recibe los intereses al finalizar la operación.

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La liberación de las tasas mínimas para los depósitos bancarios cambió el escenario del mercado financiero. Cada entidad pasó a establecer sus propios porcentajes, generando diferencias entre las propuestas disponibles para los clientes.

El Banco Nación permite observar esa diferencia según el canal elegido para realizar la operación. Una inversión de $4.000.000 durante 30 días genera una ganancia cercana a los $50.000, aunque el resultado cambia si el depósito se realiza en una sucursal o por medios digitales.

Depositphotos Diferencias en el plazo fijo: online versus presencial El canal de contratación influye directamente sobre el rendimiento obtenido por el ahorrista. Los bancos suelen ofrecer mejores condiciones para quienes realizan la operación mediante plataformas digitales.

El Banco Nación establece una TNA del 15,50% para los depósitos realizados de manera presencial en una sucursal. Con una inversión de $4.000.000, el rendimiento al finalizar los 30 días alcanza los $50.985. La modalidad electrónica presenta un resultado superior. El mismo banco ofrece una TNA del 19% para los plazos fijos constituidos por home banking u otros canales digitales, con una ganancia de $62.465 al vencimiento sobre el mismo capital invertido.

La diferencia entre ambas alternativas supera los $11.000 en un período de 30 días. Los menores costos asociados a las operaciones digitales explican la diferencia en las tasas ofrecidas por las entidades financieras. El plazo fijo tradicional mantiene una estructura previsible para los inversores. La tasa queda determinada al momento de realizar el depósito y permanece sin modificaciones durante todo el período acordado. Así es cómo el dinero depositado queda bloqueado hasta la fecha de vencimiento. Los clientes no pueden disponer del capital antes del plazo establecido bajo las condiciones habituales de este tipo de inversión. Los bancos que ofrecen los rendimientos más altos Las tasas de interés varían según cada entidad financiera. La ausencia de una tasa mínima obligatoria permite que los bancos definan sus propios rendimientos para los depósitos a plazo fijo. Los porcentajes informados para las distintas entidades son: Banco Nación Argentina: 19%

Banco Galicia y Buenos Aires: 17,5%

Banco BBVA Argentina: 18,75%

Banco Santander Argentina: 14,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: 21%

Banco Macro: 19,5%

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Argentina: 17,2%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop Cooperativo: 17,5%

Banco Bica: 22%

Banco CMF: 22%

Banco del Sol: 23%

Banco Meridian: 23%

Banco Voii: 23%

Bibank: 23%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,25%

Reba Compañía Financiera: 23%

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 21,5%

Banco Julio: 19%

Banco de Comercio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

Banco Mariva: 21%