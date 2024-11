Consumo: aún no repunta en los supermercados y advierten que octubre deja la mayor caída interanual de 2024

CAME midió un rebote de las ventas minoristas en pymes el mes pasado. Pero no es un fenómeno generalizado. Fuentes de las grandes cadenas le anticiparon a Ámbito que siguió el desplome. Lo propio señalan desde algunas cámaras provinciales.

El Gobierno salió rápidamente a festejar el dato que publicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) este domingo: según su medición, en octubre hubo un primer repunte interanual de las ventas minoristas en pymes (del 2,9%) y en términos mensuales sin estacionalidad el rebote fue del 7,4%. Sin embargo, el fenómeno no es generalizado. Fuentes del sector le adelantaron a Ámbito que en las cadenas de supermercados el mes pasado no dejó recuperación alguna respecto de septiembre y que en la medición interanual podría haberse concretado un desplome récord.