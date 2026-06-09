El Gobierno eliminó una norma que permitía a adolescentes iniciar reclamos de consumo por cuenta propia + Agregar ámbito en









La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. El Ejecutivo sostuvo que los derechos de las personas de entre 13 y 17 años ya se encuentran protegidos por otras normas y que busca evitar superposiciones regulatorias.

La medida elimina una resolución vigente desde 2021 que habilitaba a jóvenes de entre 13 y 17 años a iniciar reclamos ante organismos de consumo. El Ejecutivo sostuvo que esos derechos ya están garantizados por el Código Civil y Comercial y otras normas de protección de la infancia. Pexels

El Gobierno derogó una resolución que desde 2021 permitía a adolescentes de entre 13 y 17 años presentar reclamos y denuncias ante organismos de defensa del consumidor, al considerar que esa facultad ya se encuentra contemplada en otras normas vigentes.

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La medida fue formalizada mediante la Disposición 534/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Qué cambia tras la derogación de la norma que permitía a adolescentes denunciar como consumidores

La norma deja sin efecto la Resolución 236/2021 de la entonces Secretaría de Comercio Interior, que había habilitado a los adolescentes a presentar denuncias ante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor (VUF), el entonces Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC).

En los considerandos, el Gobierno argumentó que el Código Civil y Comercial de la Nación ya reconoce el principio de capacidad progresiva de los adolescentes y su derecho a intervenir en procesos administrativos o judiciales vinculados a sus intereses personales. Además, recordó que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé mecanismos de asistencia letrada para garantizar su participación.

La disposición también señala que los adolescentes continúan alcanzados por el régimen especial de protección para consumidores en situación vulnerable establecido en 2024, que contempla un canal específico dentro de la Ventanilla Única Federal de Reclamos para brindar atención prioritaria y asesoramiento especializado. Según explicó el Ejecutivo, la derogación apunta a "evitar toda superposición normativa y/o dispendio de jurisdicción administrativa" y forma parte del proceso de "desburocratización y simplificación de los procesos administrativos" impulsado por el Gobierno.