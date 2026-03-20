Consumo masivo, con señales dispares en enero: ventas en súper cayeron 1,2%, pero crecieron 1,3% en los mayoristas + Seguir en









A nivel minorista, las grandes superficies suman una contracción de la facturación en dos de los últimos tres meses, con un ticket promedio de casi $35.000.

Las ventas en los supermercados retrocedieron en el primer mes del año. Mariano Fuchila

El consumo masivo continúa deprimido y no muestra señales de rebote. Las ventas en los supermercados cayeron 1,2% interanual en enero, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, en los mayoristas mostraron un leve repunte y se ubicaron un 1,3% por encima del mismo período en 2025.

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De acuerdo al informe del organismo público, el consumo minorista sufrió un retroceso intermensual desestacionalizado del 1,5% contra diciembre, lo que implica su segunda contracción en los últimos tres meses.

De esta manera, luego de un 2025 donde la variación interanual permaneció en terreno positivo a lo largo todo el año, en 2026 el nivel de ventas comienza a mostrar signos de deterioro, mientras el número índice a precios constantes se ubicó a 82,8 puntos.

VMI INDEC En enero, las ventas totales a precios corrientes sumaron cerca de $2,34 billones, lo que implica un incremento de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior, y el ticket promedio se ubicó a $34.840. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, de acuerdo a su variación interanual, fueron "Carnes", con 49,4%; "Verdulería y frutería", con 38,3%; "Alimentos preparados y rotisería", con 32,5%; y "Panadería", con 27,2%.

Las ventas mayoristas anotaron su segundo avance mensual Por su parte, las ventas mayoristas exhibieron una leve recuperación y anotaron su segundo avance mensual en enero, tras avanzar un 0,8%. A su vez, en el acumulado interanual la variación fue del 1,3%.

Las ventas totales a precios corrientes de enero, relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, totalizaron casi $0,34 billones lo que representa un incremento de 25,8% respecto a igual período 2025. Los grupos de artículos con mejor desempeño respecto al mismo mes del año anterior fueron "Carnes", con 70,7%; "Otros", con 31,2%, "Almacén", con 30,5% y "Lácteos", con 25,3%.