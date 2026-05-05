El mercado de alfajores suma nuevos jugadores y se consolida como un negocio en expansión

Se consumen alrededor de 100 alfajores por habitante al año y la producción supera los 4.300 millones de unidades anuales. Es una de las categorías más dinámicas dentro del consumo masivo.

El alfajor se convirtió en un ícono cultural argentino, como el vino, la carne o el helado artesanal.

El mercado de alfajores en la Argentina atraviesa una etapa de expansión sostenida que combina aumento del consumo, desembarco de nuevos jugadores, innovación en productos y una creciente visibilidad cultural que trasciende las fronteras del país.

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Con un consumo estimado en torno a los 100 alfajores por habitante al año y una producción que supera los 4.300 millones de unidades anuales , se consolida como una de las categorías más dinámicas dentro del consumo masivo.

El fenómeno encuentra impulso en una combinación de factores que van desde iniciativas sectoriales, como la Semana del Alfajor y el Campeonato Mundial del Alfajor , hasta la irrupción de celebridades y figuras del mundo digital que buscan capitalizar el vínculo emocional del producto con el consumidor.

A esto se suma una estrategia activa de las marcas tradicionales, que apuestan por la innovación para sostener su liderazgo en un mercado altamente competitivo.

En ese contexto, el lanzamiento de nuevas marcas se convierte en uno de los indicadores más visibles de este crecimiento. Uno de los casos más recientes es el del streamer Iván “Spreen” Buhajeruk , quien junto al empresario Nicolás Esmede presentó el alfajor GIGA.

Se trata de una nueva propuesta que busca posicionarse en el segmento masivo con una estrategia basada en volumen, precio accesible y fuerte presencia digital.

La iniciativa debutó con una producción inicial de 1 millón de unidades y una proyección de facturación anual de u$s2,5 millones, en una apuesta que combina atributos de productos premium con lógica de consumo cotidiano.

“Siempre trabajé desde la cercanía con la gente. GIGA es una forma de llevar eso a algo concreto, que cualquiera pueda probar”, señaló Spreen durante el lanzamiento.

La llegada de este tipo de jugadores refleja una tendencia más amplia: la convergencia entre entretenimiento, redes sociales y consumo masivo.

En este nuevo escenario, las comunidades digitales se transforman en plataformas de lanzamiento para productos físicos, con un impacto directo en la demanda inicial y en la construcción de marca.

En paralelo, el vínculo entre el alfajor y la cultura popular también se articula a través de colaboraciones con artistas. La empresa Fantoche, una de las históricas del sector, avanzó en esa dirección con el lanzamiento de una línea de productos junto al músico Joaquín Levinton, cantante y líder de la banda Turf.

Bajo la marca “Pescado Raúl”, en referencia a un episodio televisivo que se volvió viral, la compañía introdujo nuevas variedades que combinan el sabor clásico con una impronta disruptiva vinculada al universo del rock.

La iniciativa marca un antecedente en el mercado local, al tratarse de la primera vez que un músico participa en el desarrollo de un alfajor.

Fundamentos de un mercado que crece

Pero más allá de los nombres propios, el crecimiento del mercado tiene fundamentos estructurales. Según datos del sector, en la Argentina se consumen alrededor de 12 millones de alfajores por día, lo que equivale a más de 4.380 millones de unidades al año.

Esta cifra ubica al país entre los mayores consumidores mundiales de este tipo de productos, con un promedio cercano a los 101 alfajores anuales por habitante.

El kiosco sigue siendo el principal canal de comercialización, concentrando cerca del 65% de las ventas, seguido por distribuidores y supermercados.

Esta capilaridad en la distribución permite que el producto mantenga una fuerte presencia en el consumo cotidiano, consolidándose como una opción accesible y de alta rotación.

En este escenario, las empresas líderes refuerzan sus estrategias de innovación para sostener su participación de mercado.

Fantoche, por ejemplo, además de la asociación con Levinton continúa ampliando su portafolio con propuestas que apuntan tanto al segmento masivo como al gourmet.

Entre sus últimos lanzamientos se destacan el Triple Red Velvet y el Súper Triple Chocolate, productos de 100 gramos que buscan diferenciarse por tamaño, sabor y calidad de ingredientes.

La compañía, que produce más de 1,5 millones de unidades diarias, mantiene una participación dominante en la categoría de alfajores triples, con el 76% del mercado.

“El alfajor sigue siendo el motor principal de nuestro negocio. Todo lo que fabricamos lo vendemos”, señaló Claudio Messina, director de Marketing y Comercial de la firma, quien además destacó que en 2025 la empresa registró un crecimiento del 26% en volumen.

Cómo está el ranking de los alfajores más vendidos

Entre los lanzamientos más recientes de alfajores figuran el alfajor GOAT de Arcor, una propuesta de formato XL de 75 gramos que combina un corazón de crema Bon o Bon con una capa de dulce de leche bajo una cobertura de chocolate, junto al Bon o Bon X3 Blanco en versión triple.

Por otro lado, se conoció la nueva propuesta de Mantecol, que volvió a la categoría con sus formatos Simple y de Tres capas manteniendo su inconfundible pasta de maní aireada. Asimismo, Milka presentó su versión Super Dulce de Leche en variedades de chocolate blanco y negro.

En tanto, la cadena de heladerías Lucciano’s trasladó su experiencia en heladería al mundo gourmet con un alfajor de frutos rojos cubierto de chocolate rosa de alta calidad.

Finalmente, la marca Rasta avanzó otro paso en el mercado con sus alfajores “bajoneros”, con dos lanzamientos que incluyen un nuevo alfajor de maicena.

El crecimiento del mercado también se refleja en los rankings de ventas, que evidencian la fuerte competencia entre marcas tradicionales y nuevas propuestas. De acuerdo con datos de Infokioscos y la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el ranking de los 10 alfajores más vendidos en 2026 está liderado por marcas históricas, aunque con una creciente participación de productos innovadores.

En los primeros puestos se ubican clásicos como Guaymallén, Fantoche, Rasta y Jorgito, que mantienen su vigencia gracias a una combinación de precio competitivo y reconocimiento de marca. Les siguen, en el siguiente orden, otras etiquetas como Milka, Capitán del Espacio, Águila, Terrabusi, Tatin y Jorgelín.

En este contexto, la competencia se intensifica no sólo en términos de precio, sino también en innovación, marketing y posicionamiento. Las marcas buscan diferenciarse a través de nuevos sabores, formatos, ingredientes y estrategias de comunicación, en un escenario donde el consumidor muestra que está dispuesto a probar nuevas opciones.

Actividades para posicionar al alfajor como ícono cultural

El dinamismo del sector también se refleja en la proliferación de eventos y acciones promocionales orientadas a fortalecer el posicionamiento del alfajor como ícono cultural.

La Semana del Alfajor, que se celebra del 1 al 7 de mayo, se consolidó como una de las principales plataformas para visibilizar la categoría, reunir a productores y fomentar el consumo.

En ese marco, la organización del Campeonato Mundial del Alfajor impulsa diversas iniciativas destinadas a ampliar el alcance del producto.

Entre ellas se destaca la campaña “Un emoji para el alfajor”, que busca reunir firmas para solicitar su incorporación al estándar internacional de emojis.

La propuesta apunta a que el alfajor sea reconocido al mismo nivel que otros alimentos emblemáticos de distintas culturas, como el taco o el bagel.

“La incorporación del emoji sería un reconocimiento al valor cultural del alfajor y a su creciente popularidad en todo el mundo”, señalaron desde la organización del evento, que prevé presentar la solicitud ante el Consorcio Unicode.

Además, el Campeonato Mundial del Alfajor celebrará su quinta edición en agosto, reuniendo a productores, especialistas y emprendedores de distintos países. El evento se convirtió en un punto de encuentro clave para la industria, impulsando la innovación y generando nuevas oportunidades de negocio.

Otra de las iniciativas en marcha es la convocatoria a más de 150 maestros pasteleros para desarrollar recetas originales y compartirlas en redes sociales, en una estrategia que combina difusión del conocimiento con promoción del producto.

A nivel internacional, el alfajor también comienza a ganar terreno, impulsado por las estrategias de exportación de las principales empresas del sector. Algunas compañías ya iniciaron su expansión hacia países limítrofes y mercados de América del Sur, con planes de llegar a otras regiones en el mediano plazo.

La proyección global del producto se apoya en su fuerte identidad cultural y en la posibilidad de adaptarse a distintos gustos y preferencias.

En ese sentido, el alfajor se posiciona como un embajador de la gastronomía argentina, con potencial para replicar el éxito de otros productos tradicionales del país, como la carne, el vino y el helado artesanal, en mercados internacionales.