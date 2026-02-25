Las ventas en supemercados cerraron 2025 con un crecimiento acumulado del 2%, una pequeña recuperación tras un muy mal año 2024 en materia de consumo, donde se derrumbaron un 11%. No obstante, a nivel mayorista la facturación sufrió un retroceso del 6,8%, pese a un leve rebote en diciembre.
25 de febrero 2026 - 16:43
Consumo masivo con señales mixtas en 2025: ventas en supermercados repuntaron 2%, pero en mayoristas bajaron 6,8%
La facturación minorista avanzó 2,7% intermensual en diciembre, y cerró con un leve repunte tras lo que fue un mal 2024.
Los datos se desprenden de los últimos informes divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con base en las encuestas a supermercadistas y autoservicios minoristas. En los mismos, se observa que el consumo sigue sin levantar cabeza frente a años anteriores y se hunde en el segmento al por mayor.
Noticia en desarrollo...
