Consumo masivo con señales mixtas en 2025: ventas en supermercados repuntaron 2%, pero en mayoristas bajaron 6,8%

La facturación minorista avanzó 2,7% intermensual en diciembre, y cerró con un leve repunte tras lo que fue un mal 2024.

Las ventas en supermercados crecieron en el último mes del año pasado. Mariano Fuchila

Las ventas en supemercados cerraron 2025 con un crecimiento acumulado del 2%, una pequeña recuperación tras un muy mal año 2024 en materia de consumo, donde se derrumbaron un 11%. No obstante, a nivel mayorista la facturación sufrió un retroceso del 6,8%, pese a un leve rebote en diciembre.

Los datos se desprenden de los últimos informes divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con base en las encuestas a supermercadistas y autoservicios minoristas. En los mismos, se observa que el consumo sigue sin levantar cabeza frente a años anteriores y se hunde en el segmento al por mayor.

