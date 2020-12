En noviembre, el consumo creció por primera vez en los últimos 29 meses

Justamente, de cara a lo que pueda ocurrir en diciembre, se percibe que la tendencia de recuperación se mantendrá. De todas formas, aclararon, es poco probable que el consumo en algunos rubros alcance los niveles del año pasado. “Aún no tenemos datos concretos, pero pareciera que hay una suerte de recuperación leve, no muy importante, con respecto a los meses anteriores. Aunque estimo que va a estar por debajo del nivel de ventas de la Navidad del año pasado, por la pandemia, por la menor cantidad de reuniones familiares que habrá y, por supuesto, más gente desocupada y eso incide en que haya menos consumo. Pero claramente se está notando una desaceleración fuerte en la caída en los últimos meses. Con lo cual, diciembre debería ser mejor que lo que veníamos viendo en los meses anteriores”, analizó a Ámbito Pedro Cascales, vocero de la CAME, quien remarcó: “También impactan las expectativas de la gente. Si la gente cree que la vacuna va a llegar y que la pandemia se termina es una cosa, y si la gente ve temor retrae su consumo. Pero creo que va a estar mejor que noviembre seguramente”.

Al analizar el consumo, para el director de Focus Market, Damián Di Pace, es imposible la comparación con el año pasado. “En el medio de la pandemia se rompe la estacionalidad, que responde a un lugar donde ciertas variables permanecen constantes. Eso en pandemia no se da. Entonces, interanualmente es difícil que el consumo en diciembre supere los niveles del año pasado, por los niveles de caída de la economía, el deterioro de la actividad e incluso de los cuentapropistas”, sostuvo el analista, quien en ese contexto remarcó: “Sí es posible que desacelere frente al trimestre previo. Sobre todo en algunos productos. Aquellos rubros que desacelerarán más fuerte la caída en el cuarto trimestre frente a lo que ocurrió en el tercero, será lo relacionado con amoblamientos, decoración, regalería, servicios (porque estaba totalmente cerrado) y bienes durables, también porque diciembre es un mes en el que los planes Ahora 12 y 18 va a mejorar con respecto al tercer trimestre: hablamos de la línea blanca que lanzó el Gobierno, creo que en ese sentido puede llegar a mejorar”.