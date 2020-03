Alberto fue a dar clases a pesar de la epidemia

Poco después de las 10, Alberto F. llegó en su auto oficial y escoltado por su edecán ingresó a Facultad, en la avenida Figueroa Alcorta al 2200, en el barrio porteño de Recoleta.

La última vez que el mandatario concurrió a la facultad fue el 13 de diciembre, tres días después de su asunción.

“No quise dejar de venir hoy a la Facultad de Derecho de la UBA a tomar exámenes finales a mis alumnos y alumnas de Derecho Penal. La educación pública gratuita es uno de los valores más importantes que tenemos. Vamos a defenderla con el ejemplo y con los recursos que merece”, escribió aquel día en su cuenta de Twitter.

Se pensó entonces que, durante el ejercicio de la Presidencia no podría cumplir con sus horas cátedra, pero ayer demostró que insistirá con la docencia mientras pueda, ya que había anticipado también que no pediría licencia para la actividad que no es incompatible con su cargo.

Antes de dirigirse a la Facultad, el Presidente adelantó medidas que el Gobierno pondrá en marcha para intentar evitar el avance del Covid-19, como la obligatoriedad de la cuarentena a quien vengan de los países más afectados con coronavirus.

El Gobierno ya había anunciado que recomendaba el aislamiento social para los mayores de 65 años, una medida que involucra a ministros y funcionarios e inclusive a la propia Cristina de Kirchner, pero no a Alberto Fernández que tiene 60 años.

De todas formas hubo dudas en la seguridad presidencial sobre la exposición al contacto con una cantidad importante de alumnos por el peligro de contagio.

El Gobierno fue cerrando desde ayer una cantidad de actos y eventos que tenían programado tanto el Presidente, como intendentes y gobernadores. Por la noche terminó de cerrarse ese círculo con el decreto presidencial que finalmente dispuso la obligatoriedad legal de someterse a cuarentena para quienes arriben al país procedentes de algunos de los países considerados peligrosos. A esa lista podría sumarse también la Argentina cuando se verifique si existe circulación del coronavirus.