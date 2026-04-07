La película de drama psicólogo, con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo como protagonistas, que ya llegó a Prime Video + Seguir en









La historia de crimen más alabada de los últimos meses llega a la plataforma de streaming para sus usuarios de Argentina.

Los usuarios de Prime Video ya pueden disfrutar de la producción desde sus hogares. Imagen: Freepik

Un nuevo thriller psicológico llegó a Prime Video durante abril de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año en la plataforma.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con la participación de actores reconocidos, como Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, este proyecto se desarrolla en Los Ángeles, donde un maestro ladrón de joyas, un detective obsesivo y una corredora de seguros ven sus destinos entrelazarse con millones de dólares en juego.

image De qué trata "Caminos del Crimen" "Caminos del Crimen" sigue a Davis, un ladrón de joyas meticuloso y solitario que ejecuta una serie de atracos de alto riesgo a lo largo de la autopista 101 en Los Ángeles. Sus robos dejan desconcertada a la policía, pero todo cambia cuando planea el golpe de su vida, un atraco multimillonario que podría ser su último trabajo. Sin embargo, su camino se cruza con el de Sharon, una corredora de seguros que también se encuentra en un momento decisivo de su vida.

image Mientras tanto, el teniente Lou Lubesnik, un detective obsesivo convencido de haber descubierto un patrón en los crímenes, se acerca cada vez más a Davis. La tensión aumenta a medida que los tres personajes se ven obligados a tomar decisiones que definirán sus destinos. Esta historia es perfecta para quienes también buscan mirar algo de acción, ya que explora temas como la ambición, la redención y las consecuencias de las decisiones tomadas bajo presión.

Tráiler de "Caminos del Crimen" Embed - CAMINOS DEL CRIMEN Tráiler Oficial Español Latino (2026) Chris Hemsworth, Mark Ruffalo Reparto de "Caminos del Crimen" El elenco de "Caminos del Crimen" está liderado por actores de primer nivel, como:

Chris Hemsworth como Davis, el ladrón de joyas.

Mark Ruffalo como Lou Lubesnik, el detective obsesionado con atraparlo.

Halle Berry como Sharon, la corredora de seguros.

Barry Keoghan como Orman, un ladrón rival que complica aún más la trama.

Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte completan el reparto. image La dirección de Bart Layton y la producción de Working Title Films llevan al espectador hacia una experiencia cinematográfica de alto nivel, con fotografía, música y ritmo que refuerzan la tensión narrativa. La película ya está disponible en Prime Video en más de 240 países, incluyendo Argentina, donde los suscriptores pueden disfrutarla en alta definición y con subtítulos en español. "Caminos del Crimen" se destaca como una apuesta arriesgada y bien ejecutada, que combina el carisma de sus protagonistas con una trama inteligente y llena de giros. La química entre Hemsworth, Ruffalo y Berry eleva el nivel de un guion ya de por sí sólido, mientras que la dirección de Layton logra mantener el suspenso hasta el final. Para los amantes del cine policial clásico con un toque moderno, esta película es una opción imperdible en el catálogo de Prime Video.