Guía para comprar bicicletas: tamaño, frenos, uso y cuánto salen los modelos más buscados

Claves para elegir bien en movilidad urbana, evitar errores frecuentes y entender qué modelos se ajustan mejor al uso diario y al presupuesto disponible.

Ciclistas circulan por Palermo, en un contexto de mayor uso de la bicicleta como medio de movilidad urbana

Elegir una bicicleta no se reduce a una cuestión estética o de precio. En un mercado que gana volumen dentro de la movilidad urbana , los usuarios evalúan cada vez más variables técnicas y de uso antes de tomar una decisión. Desde el tamaño del cuadro hasta el sistema de frenos, pasando por el tipo de terreno y la versatilidad, cada factor impacta de forma directa en la experiencia.

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Además, el contexto acompaña. La demanda crece impulsada por la búsqueda de alternativas de transporte más eficientes, económicas y sustentables , lo que amplía la oferta y obliga a mirar con mayor detalle qué se compra.

En ese escenario, especialistas del sector coinciden en que hay errores recurrentes que se repiten y que pueden evitarse con información básica.

Uno de los puntos más sensibles al momento de comprar una bicicleta es la elección del tamaño correcto. No se trata solo de la altura del usuario, sino de una combinación de medidas que definen la ergonomía y el control.

Carolina Vairo , Marketing Manager de Vairo Bikes, explicó que “el tamaño del cuadro y el ajuste general son determinantes para lograr una buena experiencia de uso”. Señaló que una mala elección impacta en la postura, la eficiencia del pedaleo y puede generar molestias físicas.

También indicó que uno de los errores más comunes es elegir el talle solo por altura, sin considerar variables como la entrepierna o el alcance. “Muchos priorizan disponibilidad o diseño por sobre ergonomía”, comentó.

Bicicletas La convivencia entre bicicletas, transporte público y autos marca el pulso de la movilidad urbana en los principales corredores de la Ciudad de Buenos Aires Pexels

En la misma línea, desde el sector remarcan que el ajuste posterior también cumple un rol importante. La altura del asiento o la posición del manubrio pueden corregir desvíos, pero no reemplazan una elección inicial correcta.

Mauro Guerrero, CEO de Grupo Núcleo, sostuvo que “el tamaño del cuadro es clave y hay que pensar que no resulte incómodo o inseguro”. En el caso de las bicicletas eléctricas, agregó que también influye el peso del usuario y la potencia del equipo.

Frenos: seguridad según el uso

El sistema de frenado es otro de los aspectos centrales. La diferencia entre frenos a disco y sistemas tradicionales no es menor y depende en gran medida del tipo de uso.

Vairo señaló que los frenos a disco ofrecen mayor potencia y control, especialmente en condiciones adversas como lluvia o barro. Explicó que “funcionan de manera más consistente y requieren menos esfuerzo al accionar”.

Por el contrario, los sistemas tradicionales, como los V-brake, mantienen vigencia en usos urbanos o recreativos. “Son más simples, económicos y fáciles de mantener”, indicó, aunque aclaró que su rendimiento resulta más limitado en escenarios exigentes.

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Guerrero coincidió y explicó que “los frenos a disco frenan mejor y son más seguros, sobre todo en terrenos complicados”. En cambio, señaló que los tradicionales cumplen bien en ciudad y en usos tranquilos.

La tendencia del mercado marca una adopción creciente del freno a disco incluso en gamas medias, lo que eleva el estándar de seguridad en la oferta disponible.

Qué tipo de bicicleta elegir según el uso

Definir el uso principal es otro paso clave. No es lo mismo una bicicleta para traslado diario que para deporte o terrenos irregulares.

En el segmento urbano, crecen las bicicletas diseñadas para ciudad, con cuadros livianos, postura cómoda y bajo mantenimiento. También ganan terreno las plegables, que facilitan la combinación con otros medios de transporte.

Para uso mixto, las bicicletas híbridas aparecen como una opción versátil, mientras que las MTB (Mountain Bike) mantienen fuerte presencia en el mercado, especialmente en versiones recreativas.

Gisela Laura Granero, gerente de Marketing de López Hnos SA, explicó que “los modelos más vendidos están vinculados al segmento urbano y recreativo, con foco en comodidad, diseño y confiabilidad”.

Señaló que el usuario busca una experiencia integral, no solo un medio de transporte. Comentó: “La bicicleta pasa a formar parte de un estilo de vida”, comentó.

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Vairo agregó que la demanda se inclina hacia bicicletas versátiles, capaces de adaptarse a distintos usos. Indicó que el usuario prioriza un equilibrio entre calidad, funcionalidad y durabilidad por sobre el precio más bajo.

El avance de las bicicletas eléctricas

Dentro del mercado, las bicicletas eléctricas muestran un crecimiento sostenido. Su adopción se vincula tanto con la movilidad urbana como con el acceso a usuarios que antes no utilizaban bicicleta.

Guerrero señaló que “las e-bikes crecen mucho, sobre todo para moverse en la ciudad”. Explicó que amplían el uso a personas con limitaciones físicas y permiten recorrer mayores distancias con menor esfuerzo.

Desde Grupo Núcleo destacaron que se trata de un segmento en expansión, con modelos que combinan tecnología, autonomía y prestaciones. Además, remarcó que la electromovilidad gana espacio como tendencia global.

Los modelos disponibles incluyen versiones plegables, urbanas y de montaña, con autonomías que rondan los 40 kilómetros y velocidades limitadas para uso urbano.

Precios: cuánto cuesta comprar una bicicleta hoy

En términos de valores, el mercado muestra una amplia dispersión según el tipo de bicicleta y sus prestaciones.

Granero detalló que los modelos urbanos y recreativos más vendidos se ubican entre: $400.000. – $450.000. En esa franja, el usuario prioriza calidad constructiva, diseño y durabilidad.

Guerrero indicó que las bicicletas MTB (Mountain Bike) se posicionan en un rango de: $399.999. – $499.999.

Mientras que las bicicletas eléctricas escalan a valores de: $1.999.999. – $2.999.999.

En modelos más avanzados, los precios pueden superar ese rango según la tecnología y los componentes.

Bicicletas Negocios Mountain bike tradicional: se mantiene entre las más elegidas, con fuerte presencia en el uso deportivo, recreativo y también urbano por su versatilidad Vairo Bikes

El mercado también suma accesorios que complementan la experiencia, como cascos, infladores portátiles y soluciones de movilidad eléctrica, que amplían la oferta para el usuario urbano.

Un mercado en expansión y más exigente

El crecimiento del ciclismo como alternativa de transporte impulsa un mercado más competitivo, donde el usuario evalúa cada vez más variables antes de comprar.

Granero señaló que el consumidor “prioriza el valor percibido por sobre el precio” y busca marcas con respaldo, innovación y calidad.

Vairo explicó que la tendencia apunta a soluciones integrales, donde la bicicleta debe ofrecer confort, seguridad y prestaciones en distintos contextos.

Guerrero concluyó que el mercado avanza hacia productos más versátiles y tecnológicos, con una demanda que crece de la mano de la movilidad urbana y la necesidad de opciones más eficientes.