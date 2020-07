Costantini: "Ahora están las bases para cerrar un acuerdo"

Eduardo Costantini: Me parece que el Gobierno actúa bien mostrando flexibilidad y disposición a llegar a un acuerdo, es lo más inteligente para la Argentina, sobre todo en estos momentos tan difíciles para el país. La nueva propuesta creo que es atractiva y mejora significativamente a la inicial, que no logró para nada aceptación y tengo la esperanza de que se llegue a un acuerdo. Si bien sabemos que hay algunos fondos con una posición más dura, me parece que están dadas las bases para llegar a un acuerdo.