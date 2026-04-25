ANSES: ¿Qué becas y beneficios siguen vigentes para anotarse en 2026?

Algunas de las Becas Progresar siguen abiertas para jóvenes que quieran estudiar una carrera o capacitarse.

Abril es un mes clave para los estudiantes y familias que buscan un apoyo económico.

Abril es un mes clave para los estudiantes y las familias que buscan una ayuda extra para poder sostener la continuidad de la educación. Por ese motivo, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , junto con el Ministerio de Capital Humano, mantiene abiertas distintas líneas de becas del programa Progresar, con fechas de inscripción que varían según el nivel educativo.

Aunque algunas convocatorias ya finalizaron , como por ejemplo las Becas Manuel Belgrano. De igual forma todavía existen oportunidades vigentes para acceder a este tipo de asistencia. Las opciones incluyen desde la finalización de estudios obligatorios hasta la formación superior y cursos profesionales, con montos mensuales que buscan aliviar los costos de estudiar.

El programa Progresar continúa activo con varias líneas de inscripción abiertas durante abril. Cada una está destinada a un perfil específico de estudiantes, permitiendo así que se amplíe el alcance del beneficio.

Por un lado, se encuentra el Progresar Obligatorio , dirigido a jóvenes que buscan completar la educación primaria o secundaria. Por otro, están las líneas de Progresar Superior y Enfermería , orientadas a quienes cursan estudios terciarios o universitarios.

Además, hacia fines de mes se suma la línea de Formación Profesional, pensada para quienes desean capacitarse en oficios. Esta diversidad de opciones refleja el objetivo del programa: acompañar distintas trayectorias educativas.

P20 - alumnos_opt.jpeg escenario. Las mayores reducciones del abandono en el secundario se registraron en San Luis (14,3 puntos porcentuales), Mendoza (13,3 puntos) y Jujuy (11,1), según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Últimos días para el Progresar Obligatorio: nivel primario y secundario

La inscripción al Progresar Obligatorio se encuentra en su etapa final, su fecha límite fue el 24 de abril. Está destinada a estudiantes de entre 16 y 24 años que quieran finalizar sus estudios primarios o secundarios.

El beneficio económico es de $35.000 mensuales. Sin embargo, el esquema de pago se va recibir mes a mes va a ur del 80%, se deposita de manera directa todos los meses ($28.000), mientras que el 20% restante se retiene y se abona en un pago único al finalizar el ciclo lectivo, siempre que se acredite la regularidad escolar.

El trámite se realiza de forma digital, lo que facilita el acceso y permite que más estudiantes puedan completar la inscripción sin necesidad de trasladarse.

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Progresar Superior y Enfermería: cómo inscribirse hasta el 30 de abril

Para quienes cursan estudios terciarios o universitarios, la inscripción al Progresar Superior y a la línea de Enfermería continúa abierta hasta el 30 de abril.

En ambos casos, el monto mensual sigue siendo de $35.000, con el mismo sistema de pago que incluye un porcentaje retenido hasta la acreditación de la cursada. En el caso de Enfermería, el programa contempla requisitos de edad más flexibles y todo esto es con el objetivo de fomentar la que se termine esta carrera. La idea es acompañar a estudiantes en etapas más avanzadas de formación, donde los costos suelen ser mayores y el abandono educativo representa un desafío.

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Requisitos y guía paso a paso: ¿cómo realizar la inscripción online?

La inscripción a las becas Progresar se realiza de manera completamente online, a través de la web o la aplicación oficial del programa. Para iniciar el trámite, los interesados tienen que tener su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Uno de los pasos obligatorios es completar la encuesta socioeconómica, un requisito fundamental para que ANSES pueda evaluar la situación del solicitante y determinar si le corresponde el acceso del beneficio.

El proceso es sencillo, pero requiere prestar atención a cada etapa para evitar errores que puedan llegar a hacer que se demore la aprobación. Al tratarse de fechas límite cercanas, especialmente en el caso del nivel obligatorio, se recomienda completar la inscripción lo antes posible.

Abril nos ofrece las ultimas oportunidades para acceder a las becas Progresar en sus distintas modalidades. Con plazos definidos y un sistema de inscripción digital, el programa continúa siendo una herramienta clave para garantizar el acceso y la permanencia en la educación.