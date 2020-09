Alerta empresarial por el aumento del "costo covid"

El mismo relevamiento marcó que el 71% de las firmas encuestadas registró problemas en el transporte interjurisdiccional de cargas por los controles y protocolos provinciales. “Esto trajo un aumento sustancial del gasto en logística, que es uno de los que más pesa en la cuenta final”, señalaron desde la entidad.

Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, indicó a Ámbito que “alrededor de un 20% de la fuerza laboral no está trabajando por encontrarse en edad de riesgo, tener familiares a cargo o por alguna enfermedad preexistente. Es personal que no asiste pero cobra el 100% de su salario”. A su vez, agregó que los estudios realizados por CEPBA dan cuenta de que las superficies no utilizadas debido al cumplimiento de protocolos sanitarios traen un incremento de los costos fijos de un 15%. “Locales que podían atender a diez personas a la vez ahora pueden dar respuestas sólo a cinco. Incluso hay fábricas que no pueden poner todas las máquinas en funcionamiento”, sostuvo.

La nueva estructura de costos que se ha desarrollado en gran parte del sector productivo y comercial también contiene un sistema de turnos laborales para evitar contagios masivos. La mitad del personal asiste a sus puestos de trabajo durante quince días y la otra mitad se queda en casa. En el siguiente período ocurre lo mismo, pero exactamente al revés. Esto evita que en el caso de un covid positivo haya que aislar a la plantilla completa, pero también reduce la productividad hasta un 30%.

“Un 24% de las fábricas del sector ubicadas en la Provincia de Buenos Aires y el 17% de las ubicadas en Córdoba realiza testeos preventivos que debe solventar por su propia cuenta”, sostiene una encuesta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina a la que Ámbito pudo acceder.

En la extensa enumeración de dificultades mencionadas por el sector privado aparecen: el crecimiento de los costos financieros tanto para el capital de trabajo como para las operaciones tradicionales de bienes e insumos, la escasez de materias primas y el incremento en la carga de los servicios públicos, que en muchos casos envían facturas similares a las de la prepandemia a empresas que no operan o que lo hacen parcialmente.

La coincidencia sobre el impacto directo que la pandemia está teniendo sobre la rentabilidad atraviesa a los sectores de la industria y el comercio. “No se está logrando trasladar estos costos a los precios. En muchos casos se trabaja a pérdida y en otros se toma la decisión de no operar porque no conviene”, señaló a este medio Pedro Cascales, vocero de CAME. En este sentido, esperan que el Programa Ahora 12 y los estímulos al consumo que el Gobierno está lanzando sirvan para recuperar en los próximos meses parte del terreno perdido.