Lo que se dice en las mesas

Un banquero de inversión que logró “escapar” de Nueva York comentó datos de color a colegas criollos que están en el “negocio del canje”: 1) tras conocerse que el secretario de Comunicaciones de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, había dado positivo de Covid-19, se encendieron las alarmas en la Casa Blanca porque compartió una cena con Trump y su mujer en el emblemático Mar-a-Lago en Palm Beach. ¿Trump lo pondrá en cuarentena al complejo de Miami?; 2) el que parece no se achica frente a la hecatombe es Jeff Bezos (CEO de Amazon) que se estaría quedando con el edificio de Lord & Taylor en el Midtown Manhattan a cambio de u$s1.150 millones. Dicen que será la nueva sede de Amazon en Nueva York y que albergará a 4.000 empleados. WeWork estaba interesado en ese edificio pero desistió; y 3) The Council on Foreign Relations canceló el seminario “Doing Business Under Coronavirus” a raíz del Covid-19. Una verdadera ironía.

En el medio de todo el descalabro financiero mundial, en Argentina se sigue con inquietud el derrotero del proceso de reestructuración de la deuda, que debería estar listo a fin de mes. Durante un desayuno de trabajo por el Bajo porteño dos economistas con llegada tanto a Economía como a los Fondos de Inversión dialogaron sobre el momentum. Escepticismo y malhumor, podría calificarse el resumen del diálogo. Ambos participaron de las reuniones que mantuvo el ministro Guzmán con los fondos e inversores internacionales por el canje. Ninguno de los visitantes se retiró conforme del Palacio de Hacienda. No entendieron ni la forma de negociar ni lo que pretenden claramente. No tienen dudas que la negociación será bien “empiojada”. También el manejo de la deuda en pesos congregó críticas que siembran dudas sobre lo que viene. Un tema que nadie lo tiene claro, incluso en el Gobierno, es si habrá nuevos bonos o se reprogramarán los bonos actuales. Ni los bancos “elegidos” por Guzmán (HSBC y BofA). Lo cierto es que tras conocerse la lista de bonos en dólares, ello no implica que finalmente entren en el canje. Por lo pronto todos los vinculados al caso argentino a uno u otro lado negociador recibió instrucciones desde NYC de no viajar a ningún lado por el Covid-19. Se comentó mucho el reporte del BofA que valuó la acción de YPF en u$s1! Sobre el mapeo de bonistas en Hacienda, ya ampliaremos.