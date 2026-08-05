Crece el impacto de la IA en el mercado de trabajo de EEUU: ¿puede afectar el nivel de empleo?

Un reciente informe de Morgan Stanley descubrió que los cambios que trae aparejada la inteligencia artificial son cada vez más visibles, sobre todo en las personas que dan sus primeros pasos en el mercado laboral.

El debate en EEUU sobre los cambios que tendrá la inteligencia artificial en la Economía tiene uno de sus focos en el mercado de trabajo, sector en donde los primeros impactos comenzaron a notarse durante los últimos meses , en particular entre los trabajadores más jóvenes.

"Los cambios en el mercado laboral provocados por la IA: aún modestos, pero cada vez más visibles ", es el título del informe publicado por Morgan Stanley esta semana, que afirmó que los efectos siguen siendo leves desde una perspectiva macroeconómica, " pero la evidencia se ha fortalecido significativamente en los últimos seis meses ".

El banco norteamericano afirmó que la tasa de desempleo en las ocupaciones con alta exposición a la IA "siguió aumentando" , mientras que las tasas de desempleo en las ocupaciones con exposición baja y media "se estabilizaron en gran medida".

"La tasa de desempleo en las ocupaciones altamente expuestas es ahora aproximadamente 0,5 puntos porcentuales más alta de lo que cabría esperar dado el nivel de desempleo agregado ", detalló el informe, que afirmó que "el reciente deterioro de las condiciones del mercado laboral parece concentrarse cada vez más en las ocupaciones más expuestas a la IA".

Las ocupaciones altamente expuestas a la disrupción de la IA representan aproximadamente el 30% del empleo , según estimaciones de Morgan Stanley , aunque afirmó que las implicaciones "siguen siendo modestas" a nivel general. Estimaron que el exceso de desempleo observado en estas ocupaciones podría estar contribuyendo, como máximo, con alrededor de 15 puntos base a la tasa de desempleo a junio de 2026.

Además, los investigadores de la institución financiera observaron que los trabajadores de profesiones altamente expuestas "se volvieron un poco más propensos a perder sus empleos y, una vez desempleados, menos propensos a encontrar uno nuevo".

Los trabajadores del tecnológico fueron los más afectados por la irrupción de la IA. freepik.es

El estudio también explicó que los trabajadores de profesiones altamente expuestas "siguen siendo más propensos" a reportar cambios en sus actividades laborales que los trabajadores de profesiones menos expuestas, "lo cual concuerda con la idea de que las empresas están incorporando gradualmente la IA en los procesos de producción".

Los trabajadores de entre 22 y 27 años son grupo en el que esta tendencia es más marcada, lo que para Morgan Stanley "sugiere que los trabajadores que se encuentran en las primeras etapas de su carrera siguen siendo los más afectados" por cualquier ajuste del mercado laboral relacionado con la IA.

Además, destacaron que esta tendencia no se limita al nivel educativo, debido a que el aumento del desempleo entre los trabajadores de ocupaciones altamente expuestas "es evidente tanto para los trabajadores con estudios universitarios como para los que no los tienen".

La IA lidera la causa de despidos en EEUU

Son varias las consultoras privadas de EEUU que hicieron énfasis en esta cuestión durante los últimos meses. Por ejemplo, en su informe de junio sobre el nivel de despidos, la firma Challenger, Gray & Christmas halló que el reemplazo por IA fue el causal de despido por cuarto mes consecutivo en lo que va del año.

El mes pasado, la inteligencia artificial fue la principal causa de despidos, con 14.029 anuncios durante el mes, lo que representa el 31%. En lo que va del año, la IA se ha citado en 101.743 anuncios de despidos, aproximadamente el 23% del total. Este jueves, se conocerá el dato de julio.

“Los recortes que estamos observando siguen concentrándose en el sector tecnológico, y la inteligencia artificial continúa transformando la forma en que las empresas conciben su plantilla”, sostuvo Andy Challenger, experto en el ámbito laboral y director de ingresos de la consultora.

Este miércoles, se conoció el informe de la consultora ADP sobre la creación de empleo privado, que suele utilizarse como un indicador del dato oficial del gobierno norteamericano. En julio, midieron un aumento de 44.000 puestos de trabajos, menor a lo 66.000 proyectado y a los 95.000 del mes previo.

El informe de empleo de EEUU se publicará este viernes por el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Según las estimaciones del mercado, se espera que en julio se hayan creado 88.000 puestos de trabajo, un incremento respecto a los 57.000 de junio. Mientras, la tasa de desempleo debería mantenerse en 4,2%.

El informe de desempleo es, junto con el dato de inflación, el insumo más importante que cuenta la Reserva Federal (Fed) para decidir el rumbo de su política monetaria, ya que debe balancear su mandato dual de llevar la inflación a un 2% anual y mantener el nivel de desempleo por debajo del 4,5%: