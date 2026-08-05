Disney acordó con TikTok para que los usuarios puedan hacer videos con sus contenidos

El acuerdo le permitirá a los usuarios generar contenido sin sufrir reclamos de derechos de autor. Así, ambas firmas afirmaron que la participación del público "es cada vez más importante".

Así, fragmentos de franquicias de éxito como Star Wars, Toy Story y el Universo Cinematográfico de Marvel podrán aparecer en vídeos de la red social.

La gran compañía de series y películas infantiles Disney llegó a un acuerdo con la plataforma TikTok para que sus usuarios puedan utilizar fragmentos de los films en sus vídeos. El plan comenzará a hacer sus pruebas en EEUU antes de extenderse a otros países.

Así, fragmentos de franquicias de éxito como Star Wars, Toy Story y el Universo Cinematográfico de Marvel podrán aparecer en vídeos de la red social, que también se compartirán en Verts, la plataforma de vídeos cortos de Disney.

De momento, ninguna de las compañías reveló los detalles financieros, aunque el acuerdo se produjo tras el fracaso de un consenso de u$s1.000 millones entre Disney y OpenAI que habría permitido a los usuarios utilizar sus personajes en vídeos generados por inteligencia artificial.

Ese consenso con OpenAI se canceló en marzo, cuando la firma de IA cerró su herramienta de generación de vídeo mediante inteligencia artificial, Sora, alegando la decisión de centrarse en otras áreas de su negocio. "Hoy en día, los fans celebran nuestras historias de formas totalmente nuevas", declaró el director de marketing y marca de Disney, Asad Ayaz, tras el anuncio del acuerdo con TikTok.

En un comunicado conjunto, Disney y TikTok afirmaron que la participación del público en las redes sociales, incluidos los vídeos creados por los fans, está desempeñando un papel cada vez más importante en el mundo del entretenimiento. Por su lado, la firma china afirmó que su plataforma registró un promedio de 6,5 millones de publicaciones diarias relacionadas con el cine y la televisión el año pasado.

Si bien a los fans les gusta usar fragmentos en sus vídeos, a menudo son eliminados por derechos de autor.

Si bien a los fans les gusta usar fragmentos de películas y programas de televisión en sus vídeos, a menudo son eliminados debido a reclamos de derechos de autor. Esto dificulta una interacción amplia, por ejemplo, una vez que se anuncia un gran lanzamiento. A su vez, ambos sumaron que un programa conjunto impulsaría los vídeos de algunos creadores y les daría acceso a eventos exclusivos.

La Unión Europea acusó a TikTok de poner en riesgo la privacidad de menores y podría aplicarle una multa millonaria

La Comisión Europea acusó este viernes a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al permitir que cuentas de menores de edad permanezcan expuestas a desconocidos dentro de la Unión Europea. Se trata de una conclusión preliminar que, de confirmarse, podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de la plataforma.

La investigación apunta a la arquitectura de privacidad de la red social propiedad de ByteDance y a la forma en que su configuración permite que niños y adolescentes queden expuestos a riesgos como el contacto con desconocidos, el ciberacoso y posibles depredadores. El expediente, abierto en febrero de 2024, también analizó el funcionamiento de los sistemas de recomendación y la posibilidad de que menores accedan a contenidos no apropiados mediante edades falseadas.

Según la Comisión Europea, los menores pueden configurar sus perfiles como públicos, lo que hace que cualquier persona —incluso sin una cuenta en TikTok— pueda acceder a sus publicaciones. Además, en el caso de los usuarios de 16 y 17 años, esa configuración permite que sus contenidos sean recomendados a otros usuarios a través del feed "For You".