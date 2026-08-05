La causa ANDIS entra en una etapa decisiva: comienza el peritaje de los audios

El juez Ariel Lijo ordenó que el 26 de agosto se inicie el análisis técnico de las grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. La medida buscará determinar si los registros son auténticos o si presentan alteraciones.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo y estará a cargo de especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

La investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumará una instancia decisiva el próximo 26 de agosto, cuando comenzará el peritaje sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo y estará a cargo de especialistas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional . El estudio había sido reprogramado luego de una postergación y avanzará pese a que Spagnuolo se negó a aportar una muestra de su voz durante la investigación.

El magistrado ya había rechazado ese planteo al considerar que la medida pericial podía realizarse con otros elementos incorporados al expediente. El objetivo del peritaje será establecer si las grabaciones son auténticas , verificar si sufrieron ediciones o manipulaciones y determinar si existen indicios de que hayan sido alteradas mediante herramientas de inteligencia artificial.

El resultado de ese análisis podría convertirse en una de las pruebas centrales de la causa pero que ya ha acumulado numerosos elementos que alcanzaron para dictar procesamientos. La investigación judicial busca esclarecer presuntas irregularidades en la ANDIS vinculadas con contrataciones y pagos durante la gestión de Spagnuolo.

Los audios, que motivaron el expediente, contienen conversaciones en las que se mencionan supuestos retornos y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno y droguerías.

El estudio había sido reprogramado luego de una postergación y avanzará pese a que Spagnuolo se negó a aportar una muestra de su voz durante la investigación.

En esos audios atribuidos a Spagnuolo se escucha decir que le “estaban desfalcando la agencia” , se apunta a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, se habla del 3% para Karina, se nombra a la droguería Suizo Argentina.

Los audios no fueron utilizados como prueba para procesar a Spagnuolo, pero su defensa pidió la nulidad de los mismos al sostener q son falsos. Finalmente se ordenó la pericia.

Con el inicio del peritaje previsto para fines de agosto, la causa ingresará en una etapa considerada clave. Si los especialistas confirman la autenticidad de las grabaciones y descartan manipulaciones, el resultado podría fortalecer el valor probatorio del abundante material documental dentro del expediente.

Semanas atrás el juez Lijo Justicia rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa del Spagnuolo contra la pericia destinada a comparar su voz con los audios incorporados a la investigación y descartó suspender esa medida de prueba. Por su parte, el fiscal Picardi pidió que para hacer el estudio y como Spagnuolo se niega a aportar su voz, se utilicen entrevistas públicas.