La cantidad de juicios laborales llegó a su récord histórico en 2025

Se sumaron 134.000 causas nuevas a lo largo del año. Las ART cerraron 70.000 casos en ese lapso, pero el stock de juicios subió a 318.000.

La cantidad de juicios laborales por accidentes o enfermedades ligadas al trabajo alcanzó su máximo histórico en 2025 con un total de 134.141 procesos, según los datos relevados por la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).

En un informe, la entidad que representa a las ART advirtió que el sector enfrenta una grave situación por efecto de la conflictividad judicial.

El reporte se conoce en momentos en el que el Congreso se apresta a comenzar el debate por la reforma laboral , el cual contempla la creación los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para que las empresas puedan fondear el costo.

“Bajan los accidentes (55%) y bajan los fallecimientos en el ámbito laboral (80%), y la judicialidad no para de crecer”, señala el estudio. El reporte agrega que el sistema tuvo como resultados hasta ahora 19.000 vidas salvadas y 4,7 millones de accidentes evitados y cobertura (integral y oportuna).

No obstante, la UART indicó que los juicios siguen en alza al detallar que “aumentaron 200% desde 2020”. “En el último año batieron el récord histórico con 134.141 demandas”, dice el informe.

Más juicios que en otros países

El reporte indica que “Argentina tiene mayor cobertura que los sistemas de Chile y de España e índices de siniestralidad comparables, pero la judicialidad en Argentina es 23 veces la de España y 16 veces la de Chile”.

“Cada 10.000 trabajadores, en Chile se presentan 5,8 demandas y en España 8,5, mientras que en la Argentina 132,8”, explicó la entidad. En ese sentido, asegura que “lo que debería ser excepcional se volvió estructural”.

“A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas, como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual”, explica el informe.

Crece el stock de juicios

De acuerdo con el trabajo, el stock de juicios laborales por riesgos del trabajo ascendió en setiembre a 317.848, a pesar de que las ART cerraron 70.000 causas judiciales.

Incluso se quebró la estacionalidad: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, algo que solo había ocurrido hace casi diez años, en vísperas de la discusión de la reforma de 2017. También hubo una aceleración en el último cuatrimestre que presentó un crecimiento interanual del 12%.

“La crisis se explica por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como lo estableció la Ley 27.348 en febrero de 2017”, explica la UART. La entidad señala que “sin dicha figura, los peritos externos, sin control ni supervisión peritan incapacidades incumpliendo los parámetros del sistema y apartándose de los dictámenes oficiales de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

Se preparan los FAL

El Gobierno nacional a instancias del ministro de Economía, Luis Caputo, pretende encarar una solución para el problema mediante los FAL. Se trata de fondos que se van a constituir con el aporte de 3 puntos de las contribuciones patronales que actualmente se dirigen a financiar el sistema jubilatorio.

El sistema prevé que las empresas “junten” dinero en esos fondos especiales hasta cubrir el 100% del potencial riesgo de juicios e indemnizaciones. Una vez llegado al tope, volverá a dirigir los fondos al sistema jubilatorio.

Expertos consultados por Ámbito consideraron que esta clase de fondos, pensados para profundizar el mercado de capitales local, no va a generar un freno en la judicialidad, sino más bien que podría potenciarla. Ahora los abogados saben que habrá financiamiento para todas las causas.