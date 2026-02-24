Una startup que nació inspirada en una charla con Marcos Galperin ahora lo sumó como socio y levantó capital por u$s66 millones

Humand fue fundada por dos emprendedores argentinos. Desarrolló una aplicación que funciona como una red social interna de las empresas para conectar a todos los empleados. Cerró una ronda de inversión récord.

Aquel día de 2016 en que Gerónimo Maspero y Nicolás Benenzon coincidieron de casualidad en una charla de Marcos Galperin en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) fue el germen de una amistad que se tradujo en lo que hoy es una startup de gestión de relaciones laborales que acaba de levantar la cifra récord de u$s66 millones en una ronda de inversión serie A.

No habían ido hasta ahí sólo para aprender, sino para satisfacer una curiosidad innata que suele marcar el espíritu de los emprendedores. Una chispa se generó entre ambos cuando después de escuchar el discurso de Galperín, siguieron al fundador de Mercado Libre hasta su auto para hacerle preguntas.

Esa escena, tan íntima como espontánea, fue el punto de inflexión de una amistad y una asociación emprendedora que, años más tarde, daría lugar a Humand , una startup enfocada en conectar, digitalizar y empoderar a la enorme masa de trabajadores que no tienen acceso a sistemas tradicionales de recursos humanos.

En ese momento, Gerónimo y Nicolás eran apenas dos estudiantes de ingeniería informática en el ITBA, con intereses que iban desde la programación competitiva hasta los retos reales que enfrentan las grandes organizaciones para comunicarse con sus equipos más alejados de la oficina.

Tras graduarse, consolidaron un vínculo que los llevó a estudiar también Emprendedurismo e Innovación en el MIT , y a construir proyectos que se alineaban con una visión clara: eliminar las barreras que impone la tecnología a millones de trabajadores.

El primer cliente que marcó el punto de partida

Esa visión comenzó a tomar forma de manera tangible en 2019, cuando un proyecto que habían desarrollado para mejorar la comunicación interna de las organizaciones -fruto de una competencia de programación- llamó la atención del director de recursos humanos de ArcelorMittal Argentina (Acindar).

Lejos de ser un cliente más, aquel primer contrato les ofreció el desafío de crear, en apenas 20 días, una herramienta funcional que pudiera traducir las necesidades específicas de comunicación entre las plantas industriales y su fuerza laboral. Fue su primer gran ensayo, y se transformó en la semilla de lo que hoy es Humand.

Si bien ese proyecto inicial les dio un pie en la puerta de la industria, su verdadero crecimiento llegó con la internacionalización de la plataforma.

En 2021 Gerónimo y Nicolás lanzaron oficialmente la aplicación y decidieron radicarse en México, donde en apenas seis meses sumaron 30 nuevos clientes.

Tras ser aceptados en el programa de Y Combinator, la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo, con sede en Silicon Valley, California, Humand pudo abrirse paso en mercados globales, beneficiándose de una red de inversores que incluye desde fundadores de Dropbox, Lyft y Rappi, hasta líderes de unicornios tecnológicos como Mural, Vercel y Webflow.

Entre las compañías que trabajan actualmente con Humand se encuentran empresas tanto regionales como nacionales: Swiss Medical, Farmacity, River Plate, Rapanui y Lemon, entre otras. Además, la compañía cuenta con más de 420 colaboradores distribuidos en 20 países.

La importancia de contar con una red estratégica de inversores

El nuevo hito en la historia de la startup se produjo en febrero de este año, cuando Humand logró cerrar una ronda de inversión Serie A por u$s66 millones, liderada por Kaszek Ventures, el fondo de inversión creado por dos ex ejecutivos de Mercado Libre (Hernán Kazah y Nicolás Szekasy), operación a la que Marcos Galperin se sumó con una participación estratégica.

Por otro lado, la participación de Goodwater Capital, un fondo estadounidense con historial de inversiones en compañías como Spotify, aporta una validación internacional del modelo de negocio.

También se sumaron fondos de venture capital como Newtopia VC y Y Combinator, junto con inversores reconocidos como Arash Ferdowsi, fundador de Dropbox; Sebastián Mejía, fundador de Rappi; Rajat Suri, fundador de Lyft; Guillermo Rauch, fundador de Vercel; y Martín Varsavsky, fundador de cinco empresas unicornio, entre otros.

En cuanto a números, la cifra del aporte de capital representa un respaldo financiero poco habitual para empresas de esta etapa de desarrollo. Por eso, esta ronda se ubica hasta ahora como la más importante realizada por una startup latinoamericana en la categoría de tecnología para recursos humanos.

“Humand entendió antes que nadie que la verdadera oportunidad está en conectar al 100% de las personas dentro de una compañía, no solo a las que están frente a una computadora. Tienen la ambición, la velocidad de ejecución y la visión global necesarias para construir una categoría desde América Latina hacia el mundo”, explicó Marcos Galperin, mentor de los fundadores de la startup y a partir de ahora uno de los nuevos socios inversores.

Para Maspero y Benenzon, Galperin no es solo un inversor: es la persona cuya charla, y cuya atención generosa tras esa charla, encendió la chispa que los motivó a crear Humand. Ese cruce casual entre mentor y futuros emprendedores cerró un ciclo simbólico: el de tener como socio a alguien que no sólo aportó capital, sino también experiencia operativa, reputación y red de contactos que pueden acelerar la expansión de la empresa en múltiples mercados.

Una red social interna para conectar a los empleados

La propuesta de Humand se enmarca en una realidad muchas veces ignorada: los llamados deskless workers, es decir, los trabajadores que no realizan sus tareas frente a un escritorio. Estos representan cerca del 80 % de la fuerza laboral global, según las estadísticas del sector.

Industrias como logística, retail, manufactura, salud y hotelería operan con planteles masivos que, hasta hace poco, quedaban fuera de los sistemas tradicionales de recursos humanos y comunicación interna. Humand buscó cambiar esa situación mediante una app móvil “todo en uno” que centraliza desde mensajes y anuncios hasta gestión de beneficios, seguimiento de metas y notificaciones personalizadas.

Esta mezcla de capital y expertise no solo les permitió expandir su producto, sino también afinar su propuesta central: una plataforma móvil que funciona como una red social interna para empresas y como sistema de gestión para empleados sin acceso a computadoras o correo corporativo.

Su impacto se refleja en cifras concretas: hoy la plataforma está presente en más de 1,6 millones de trabajadores en 51 países y es utilizada por sectores tan diversos como manufactura, comercio minorista y servicios, destacándose en organizaciones cuya gestión de personal enfrenta dificultades de conectividad y cultura corporativa.

La interfaz remite a las redes sociales que millones de trabajadores ya conocen, reduciendo así la barrera de adopción y aceptación de la herramienta. Además ofrece otras herramientas alimentadas por inteligencia artificial que automatizan tareas repetitivas de recursos humanos, personalizan comunicaciones y generan visiones internas accionables sobre el clima laboral.

Los próximos pasos de la startup

Con los fondos frescos que levantó en la ronda de inversión serie A, Humand planea intensificar su expansión, apuntando fuertemente a mercados como Brasil, México, Colombia y Chile, donde la demanda de soluciones para trabajadores sin escritorio está en pleno auge.

Según los fundadores, Brasil se perfila como un mercado clave, con una estrategia de crecimiento sustentada tanto en ventas directas como en alianzas estratégicas locales.

“América Latina fue el mejor lugar para empezar: mercados complejos, baja digitalización y alta proporción de trabajadores operativos. Si podíamos construir un sistema que funcionara acá, podíamos escalarlo en cualquier parte del mundo”, explica Gerónimo Maspero, CTO y cofundador.

“Este financiamiento nos impulsa a seguir desarrollando los Agentes de IA que ayudan a los empleados a ahorrar dos horas por día. Mientras el mundo avanza hacia la automatización y la inteligencia artificial, millones de personas siguen trabajando con procesos diseñados para 1990. Esa es la oportunidad que Humand decidió resolver”, afirmó Nicolás Benenzon, CEO y cofundador de Humand.

La compañía destaca que su visión no se limita a crecimiento geográfico, sino que busca extender su alcance hacia otras áreas de la experiencia del empleado, como desarrollo de talento, cultura organizacional y métricas de retención, transformándose no solo en un canal de comunicación sino en un sistema integral de gestión del capital humano.

En este sentido, la incorporación de inteligencia artificial como parte central del producto permite que las empresas escalen sus operaciones de recursos humanos sin necesidad de multiplicar proporcionalmente sus equipos, ofreciendo personalización a gran escala sin perder relevancia individual.