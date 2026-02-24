La fecha clave de ANSES para cobrar el 100% de la AUH

El organismo previsional informó los requisitos y el plazo final para acreditar los controles de salud y educación para quienes reciben la asignación.

ANSES: la fecha clave para acceder al 20% retenido de la AUH.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen una oportunidad fundamental para recuperar el 20% retenido de sus pagos durante 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el 31 de marzo de 2026 como fecha límite para presentar la Libreta AUH , un documento esencial que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud, educación y vacunación de los niños.

Este trámite no sólo permite acceder al monto acumulado del año anterior, sino también a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio adicional que complementa los ingresos familiares en un momento crítico como el inicio del ciclo lectivo.

La presentación de la Libreta AUH se realiza de manera digital, a través de la plataforma "mi ANSES" o de forma presencial en las oficinas del organismo , sin necesidad de solicitar turno. Este proceso garantiza que los titulares reciban el total de la asignación, que incluye el 20% retenido mensualmente. La falta de presentación de este documento impide el cobro completo de la AUH, por lo que es fundamental cumplir con el plazo establecido.

La Libreta AUH constituye un documento anual que los beneficiarios deben presentar para acreditar que sus hijos cumplen con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar . Este formulario es indispensable para acceder al 20% acumulado del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que se paga una vez al año para apoyar los gastos del ciclo lectivo.

El documento requiere las firmas de las autoridades escolares y de salud , lo que asegura que los niños reciben los controles necesarios para su desarrollo. Sin la presentación de la Libreta AUH, los titulares no pueden cobrar el monto completo de la asignación. Este trámite, aunque sencillo, es crucial para garantizar que las familias reciban todos los beneficios a los que tienen derecho.

Cómo hacer la presentación de la Libreta AUH

El proceso para presentar la Libreta AUH de manera digital sigue una serie de pasos claros y accesibles:

Ingreso a la plataforma: acceder a "mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o utilizar la aplicación móvil.

Sección de hijos: dirigirse a la opción "Hijos > Libreta AUH" y revisar la información de los hijos o personas a cargo.

Verificación de datos: confirmar que los datos de educación, salud y vacunación estén completos.

Generación del formulario: si falta información, seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargar o enviar el formulario por correo electrónico.

Impresión y firma: imprimir el documento en una sola hoja y con buena calidad. Llevarlo al centro de salud o a la escuela para que lo completen y firmen.

Carga digital: tomar una foto del formulario completo, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas, que la imagen no esté movida o borrosa, y que pese menos de 3 MB en formato JPG.

Subida a la plataforma: subir la foto a "mi ANSES" siguiendo las instrucciones en la sección "Hijos > Libreta AUH".

Confirmación: el proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

En caso de no poder realizar el trámite de manera digital, se puede hacer de forma presencial en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin turno previo.

Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026

Los montos actualizados de la AUH para marzo 2026, tras el ajuste del 2,9%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $132.774,44 (se deposita el 80%, equivalente a $106.219,55)

AUH por Discapacidad: $432.333,05 (pago mensual directo de $345.866,44)

Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Asignación por Embarazo: $106.219,55

El 20% retenido mensualmente se libera al presentar la Libreta AUH. Para quienes recibieron la AUH durante los 12 meses del período marzo 2024 - febrero 2025, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un 20% retenido que se libera tras la presentación del documento.

Todos los extras que puede cobrar

Además del monto básico de la AUH, los beneficiarios pueden acceder a una serie de beneficios complementarios que alivian la carga económica familiar:

Ayuda Escolar Anual

Este refuerzo de $85.000 se paga una vez al año y está destinado a cubrir los gastos del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales escolares. Para acceder a él, los beneficiarios deben haber presentado el Certificado de Escolaridad el año anterior. El trámite se realiza a través de "Mi ANSES", en la sección "Hijos", donde se verifica que el formulario esté cargado y validado.

Tarjeta Alimentar

Aunque este beneficio está orientado a la compra de alimentos, al acreditarse en la misma cuenta que la AUH, permite redistribuir el presupuesto familiar. Los montos para 2026 son:

Hogares con un hijo: $52.250

Con dos hijos: $81.936

Con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y puede utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Complemento Leche

El Complemento Leche, parte del Plan de los Mil Días, está dirigido a familias con niños menores de 3 años y embarazadas a partir del tercer mes de gestación. El monto actualizado para 2026 es de $40.000, un beneficio que no se ajusta por inflación pero que representa un apoyo adicional para la alimentación infantil.

Este complemento se acredita junto con los demás beneficios y puede destinarse a la compra de leche y otros productos lácteos esenciales para el desarrollo nutricional de los niños en sus primeros años de vida.