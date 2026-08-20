Créditos en dólares: el BCRA deja las puertas abiertas para extender los préstamos a personas aunque con advertencias

El directorio del Banco Central cree que el sistema bancario es un "conjunto vacío" si acumula dólares en depósitos y no los puede prestar.

El anuncio de la vuelta de créditos en dólares a empresas de manera acotada sería más que nada un testeo ya que la mirada del Directorio del Banco Central estaría puesta en personas humanas. Primero el Banco Central monitoreará cómo funciona esta prueba limitada solo a "personas jurídicas", pero dejará las puertas abiertas para avanzar en una ampliación del abanico de clientes.

Los funcionarios que dirigen la autoridad monetaria con Santiago Bausili avanzan con mucho cuidado . No creen que vaya a haber un boom porque sostienen que l os propios bancos ya tienen muy internalizadas normas prudenciales anti descalce . De ahí que confían en poder generar una nueva corriente de financiamiento.

Pero, hay un problema en el sistema financiero: la mayor parte de los depósitos en pesos son de corto plazo, apenas algo más de un mes. Las personas ahorran en dólares a largo plazo, pero las medidas que rigen actualmente mantienen mucha cautela a la hora de prestarlos para evitar problemáticas como sucedió a la salida de la crisis de la convertibilidad. Como la norma de entonces decía que un peso era igual a un dólar, las personas iban a los bancos con pesos, pero constituían depósitos a plazo fijo en dólares.

Cuando la convertibilidad entró en crisis y se cortó el financiamiento externo, el sistema financiero estuvo al borde del quiebre porque no tenía los dólares para devolver a sus clientes. Los habían prestado.

La posibilidad de que más personas accedan a préstamos en dólares quedó abierta tras la postura del BCRA, que busca ampliar el crédito sin desatender los riesgos financieros.

A partir de ese momento se establecieron estrictas normas prudenciales. Los bancos pueden captar los dólares de las personas y las empresas, pero solo se los pueden prestar a los que generan dólares. Bausili cree que eso sirvió durante 25 años para evitar que los bancos pudieran soportar las distintas devaluaciones, pero considera que el sistema financiero argentino es como un "conjunto vacío", porque tiene capital acumulado que no puede prestar . Por eso rechazó las criticas de su antecesor Guido Sandleris que tenían ese argumento de peso.

En rigor, se podría decir que todo eso es reflejo de una profunda crisis de confianza histórica en la economía. Recuperarla puede llevar años, pero el Gobierno necesita "monetizar" ahora. Sigue la misma premisa del 2024, cuando se dispuso que los comercios, bancos y los sistemas de pago pudieran cursar sus transacciones en moneda de Estados Unidos. Una de las primeras medidas del ministro Luis Caputo lanzó fue la que permitió que los comercios pudieran mostrar precios en dólares. El objetivo declarado era "monetizar" en moneda dura. En la primera etapa del gobierno libertario era fuerte la impronta dolarizadora, que luego la realidad fue apagando.

Bausili: "por lo menos, por ahora, solamente"

Al explicar la idea ante unas 200 personas conectadas en una charla virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) este miércoles, el presidente del BCRA reveló que se trata de una prueba.

"La norma lo que flexibiliza es que los bancos pueden tomar depósitos en dólares y lo pueden prestar al sector exportador o hasta un 15%, que nos parece que es un nivel bastante conservador, a un sector que no sea sector exportador. Ese sector no exportador va a estar representado, por lo menos, por ahora, solamente, por personas jurídicas", aclaró al dejar las puertas abiertas a avanzar hacia las personas humanas si funciona bien.

Hay que aclarar, no obstante, que el esquema es tan conservador, que el realidad se tratan de créditos dólar linked. La empresa que tome un financiamiento de ese tipo tendrá que vender los dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que implica que vuelve a tener pesos. No se puede quedar en moneda dura. Eso aumentaría la oferta de divisa, lo que potenciaría una baja del tipo de cambio.

Por qué solo a empresas. Porque según explicó el funcionario, en caso de una crisis la Justicia considera que un banco y una empresa son iguales, en cambio cuando se trata de personas humanas esta última es la parte débil y exige a la entidad adecuar las condiciones para que pague.

Bausili: "No va a haber boom de créditos en dólares"

"Vamos de a poco, de una manera conservadora y queremos preservar este sistema financiero. ¿Qué es lo que anticipamos? ¿Qué va a haber un boom de créditos en dólares para nuestros exportadores" No, para nada", explicó el funcionario.

El titular de la entidad señaló que "todo el sistema financiero conoce el riesgo de descalce, conoce la experiencia que hubo en 2001, que resultó en esta normativa y no hay nadie que está saliendo desbocado a decir, 'por fin me dejan hacer locuras'".

Los dos sectores a los que apunta el Gobierno

Entre los sectores que tiene en la mira el Gobierno para prestarle dólares está el inmobiliario. Por ejemplo, un desarrollador que quiere comprar un terreno para hacer un edificio de departamentos. Podría financiar un 20% del proyecto en moneda dura. Es claro que todo el mercado inmobiliario se maneja en dólares, aunque sea en precios de referencia.

También creen que si una pequeña y mediana empresa tiene dólares ahorrados, aunque no sea exportadora, podría acceder a un préstamo de ese tipo, ya que tendría la manera de responder en caso de una devaluación.