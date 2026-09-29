Préstamos para la vivienda en Villa La Angostura: cómo financiar la casa propia sin bancos

El programa provincial ya despertó cientos de consultas y ofrece distintas líneas según el tipo de obra y los ingresos de cada familia.

El programa ofrece una alternativa para quienes quieren construir su casa o hacer mejoras en la que ya tienen.

Acceder a créditos para la vivienda por fuera del circuito bancario tiene una alternativa en Villa La Angostura . El programa Neuquén Habita ofrece préstamos financiados con recursos de la provincia para familias que buscan avanzar con su casa propia.

La propuesta despertó interés en distintos puntos de la provincia y ya acumula más de 500 consultas en la región de los Lagos del Sur . Las condiciones cambian de acuerdo con el tipo de obra y la situación económica de cada grupo familiar.

La línea destinada a construcción permite financiar el 100% del proyecto de una vivienda única y establece un monto máximo de $150 millones . Forma parte de un cupo provincial que contempla hasta 4.000 préstamos.

El crédito para construcción permite cubrir el costo completo de la obra con fondos de la provincia y sin pasar por un banco.

Los fondos provienen íntegramente de recursos de Neuquén. El esquema funciona mediante gestión directa y sin intermediación bancaria en el otorgamiento, aunque el Banco Provincia del Neuquén brinda asistencia técnica y participa en la parte administrativa.

A medida que los beneficiarios pagan sus cuotas, esos recursos vuelven al Fondo Neuquino para la Vivienda. Lo recuperado queda disponible para nuevas adjudicaciones dentro del mismo sistema.

Para solicitar esta línea hay que tener entre 18 y 65 años, acreditar residencia en Neuquén y estar anotado en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi). También se exige contar con la escritura del terreno donde se realizará la construcción.

Los postulantes no deben figurar en el Registro de Deudores Alimentarios ni tener antecedentes en el Registro de Violencia Familiar. La preinscripción y la presentación inicial de la documentación se realizan de manera digital.

La cuota se ajusta a los ingresos de cada familia y no puede superar el 30% de lo que entra al hogar. Freepik

Línea de ampliación y refacción: financiamiento de hasta $75 millones

La otra opción está dirigida a propietarios que necesitan ampliar o refaccionar una vivienda existente. Para esas obras, el monto máximo es de $75 millones.

Esta modalidad permite utilizar el préstamo para realizar mejoras sobre una propiedad ya construida. No es necesario, por lo tanto, iniciar un proyecto desde cero para acceder al programa.

Las dos alternativas ya generaron más de 3.800 inscripciones en toda la provincia. En la región de los Lagos del Sur, más de 510 familias comenzaron consultas o trámites para conocer las condiciones de acceso.

Villa La Angostura registra 88 familias interesadas. Durante la presentación realizada en el Centro de Congresos y Convenciones de la localidad también participaron más de 50 vecinos que se acercaron para conocer el funcionamiento de la propuesta.

La gestión está a cargo de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Ambos organismos cuentan con una oficina virtual desde la que se puede realizar la preinscripción y consultar la documentación requerida.

¿Cómo se calculan las cuotas? El límite del 30% del ingreso familiar

La capacidad de pago del grupo familiar es uno de los puntos que se tienen en cuenta al definir la cuota. El compromiso mensual no puede superar el 30% de los ingresos netos del hogar.

Ese porcentaje funciona como un límite y no como una cuota fija para todos los solicitantes. El monto final depende del préstamo otorgado y de los ingresos acreditados por cada familia.

La misma condición rige para las dos modalidades disponibles, tanto para quienes quieran construir una casa como para aquellos que busquen ampliar o refaccionar una propiedad. El trámite comienza de manera online en la Oficina Virtual de ADUS e IPVU. Allí se carga la información y la documentación necesaria para avanzar con la evaluación de la solicitud.